ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي الأخضر يوميا لمدة شهر

الشاى الأخضر من أنواع الشاي الشهيرة التي لها قيمة غذائية عالية وهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة أعلى من الموجودة في الشاي الأسود.

والشاي الأخضر له شعبية كبيرة على مستوى العالم واشتهر في مجال التخسيس لقدرته على حرق الدهون بشكل أعلى، لذا يكثر الإقبال على تناوله.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي الأخضر يوميا؟

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك دراسة جديدة تحدث عن تأثير تناول كوب شاى أخضر يوميًّا لمدة شهر، وكانت النتيجة كالتالي:

فوائد الشاي الأخضر

المخ يعمل بشكل أفضل ويتم ضبط المزاج كما يرفع التركيز ويقوى الذاكرة لاحتوائه على الكافيين و(إل-ثيانين) وهي مواد مهمة لصحة المخ.

​يحمي المخ، حيث إن كوبًا واحدًا منه يوميًّا يقلل خطر النسيان أو مشاكل الإدراك لكبار السن.

حماية القلب والشرايين، لأنه ينظم مستوى الكوليسترول، ويقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات في المخ (السكتة الدماغية).

به مواد تجعل الأوعية الدموية مرنة، فالدم يسير فيها بسهولة.

ينظم مستوى السكر بالدم، لأنه يزيد حساسية الأنسولين، وهذا يعنى أن الجسم يستغل الأنسولين جيدا ما يحمى من مرض السكري.

يحارب الالتهابات والأمراض السرطانية، لأنه غنى بمضادات الأكسدة "كاتيكينات"، وهى مواد تطرد الجذور الحرة التي تسبب التهابات في الخلايا.

يقلل خطر السرطان، والأبحاث تقول إنه يمكن أن يقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل الثدي والقولون والرئة.

حماية خاصة للرجالة (البروستاتا)، والمركب الأساسي الذي به (EGCG) يساعد في الوقاية من تضخم البروستاتا الحميد، الذى يسبب مشاكل في التبول عند كبار السن.

