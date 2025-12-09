الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي الأخضر يوميا لمدة شهر

الشاي الأخضر، فيتو
الشاي الأخضر، فيتو
18 حجم الخط

الشاى الأخضر من أنواع الشاي الشهيرة التي لها قيمة غذائية عالية وهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة أعلى من الموجودة في الشاي الأسود.

والشاي الأخضر له شعبية كبيرة على مستوى العالم واشتهر في مجال التخسيس لقدرته على حرق الدهون بشكل أعلى، لذا يكثر الإقبال على تناوله.

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي الأخضر يوميا؟

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك دراسة جديدة تحدث عن تأثير تناول كوب شاى أخضر يوميًّا لمدة شهر، وكانت النتيجة كالتالي:

فوائد الشاى الأخضر 
فوائد الشاي الأخضر 
  • المخ يعمل بشكل أفضل ويتم ضبط  المزاج كما يرفع التركيز ويقوى الذاكرة لاحتوائه على الكافيين و(إل-ثيانين) وهي مواد مهمة لصحة المخ.
  • ​يحمي المخ، حيث إن كوبًا واحدًا منه يوميًّا يقلل خطر النسيان أو مشاكل الإدراك لكبار السن.
  • حماية القلب والشرايين، لأنه ينظم مستوى الكوليسترول، ويقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات في المخ (السكتة الدماغية).
  • به مواد تجعل الأوعية الدموية مرنة، فالدم يسير فيها بسهولة.
  • ينظم مستوى السكر بالدم، لأنه يزيد حساسية الأنسولين، وهذا يعنى أن الجسم يستغل الأنسولين جيدا ما يحمى من مرض السكري.
  • يحارب الالتهابات والأمراض السرطانية، لأنه غنى بمضادات الأكسدة  "كاتيكينات"، وهى مواد تطرد الجذور الحرة التي تسبب التهابات في الخلايا.
  • يقلل خطر السرطان، والأبحاث تقول إنه يمكن أن يقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل الثدي والقولون والرئة.
  • حماية خاصة للرجالة (البروستاتا)، والمركب الأساسي الذي به (EGCG) يساعد في الوقاية من تضخم البروستاتا الحميد، الذى يسبب مشاكل في التبول عند كبار السن.
txt

فوائد الشاي بالأعشاب للصحة، وهل يمكن تناوله يوميًا؟ وما هي أضراره؟

txt

لرشاقتك وتحسين مزاجك، تعرفي على فوائد الشاي الأخضر بالنعناع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشاي الأخضر الشاي ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى الأخضر صحة الصحة الدكتور عماد سلامة

مواد متعلقة

فوائد الموز النفسية للنساء، يحسن المزاج والصحة العقلية

فوائد الرمان، يدعم صحة القلب والمسالك البولية

فوائد البردقوش لصحة المرأة وجمال بشرتها وشعرها

فوائد ماء الأرز للأظافر، علاج طبيعي يعيد لهم القوة والجمال

الأكثر قراءة

مانشستر يونايتد يسحق وولفرهامبتون 4-1 في الدوري الإنجليزي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

اليوم، نظر استئناف أم سجدة على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

الأرصاد: هذه المناطق ستعيش مع ليلة مطيرة

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

موقف انتخابات النواب في الدوائر المطعون عليها حال رفض الطعون

محامية سعيد مختار تكشف مفاجأة بشأن طلاق زوجته قبل مقتله

للمرة الثانية، تجديد حبس المتهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرستها بالشروق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads