فوائد الشاي الأسود، يحسن الذاكرة ويحمي من السكتات الدماغية

فوائد الشاي الأسود، قد لا يدركها الكثيرين، حتى عشاقه ومدمنيه، ويعد الشاي وهو ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، ويشرب الناس الشاي منذ 5000 عام، ولازال الباحثين يكتشفون حتى الآن فوائد الشاي الاسود للصحة.

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن الشاي الأسود هو النوع الأكثر شعبية من أنواع الشاي الاخرى في جميع أنحاء العالم، مقارنة بالأنواع الأخرى، وهي الشاي الأخضر والشاي الصيني الأسود والشاي الأبيض.

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وأضافت الدكتورة تيفني، أن الشاي الأسود يتميز بأنه يمر بعملية أكسدة، على عكس أنواع الشاي الأخرى، مما يعرض الخلايا الموجودة داخل الأوراق للأكسجين، ويعتقد الخبراء أن هذه الأكسدة قد تعطي الشاي الأسود بعض الفوائد المختلفة عن الشاي الأخضر (الذي لا يتلقى أي أكسدة).

فوائد الشاي الأسود

فوائد الشاي



وتستعرض الدكتورة تيفني، فوائد الشاي الاسود في السطور التالية.

يعزز صحة القلب

يحتوي الشاي الأسود على مادة الثيفلافين، وهي أحد مضادات الأكسدة، والتي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. وكذلك الفلافونويدات التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 8%، تشير الدراسات إلى أنه مع كل كوب من الشاي تشربه يوميًا، يمكنك خفض ضغط الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى (مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية).

الحماية من السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك انسداد في الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الدماغ، وقد يكون شرب الشاي الأسود إحدى الطرق لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يحسن التركيز

يحتوي الشاي الأسود على مادة الكافيين – حوالي نصف الكمية الموجودة في القهوة. كما أنه يحتوي على حمض أميني يسمى إل-ثيانين، ويساعد هذا المزيج على اليقظة والتركيز. في حين أن الكافيين بمفرده يمكن أن يحفز طاقة أكثر توترًا، فإن إضافة إل-ثيانين في الشاي الأسود ينتج نوعًا مستقرًا ومستويًا من الطاقة.

التحكم في سكر الدم

شرب الشاي الأسود دون إضافة مواد التحلية، يمكن أن يقلل نسبة الجلوكوز في الدم، ويحسن قدرة الجسم على إدارة السكر، فمن فوائد الشاي الأسود، أنه يحسن مستويات السكر في الدم مباشرة بعد تناول الوجبات لدى البالغين الأصحاء، والمصابين بالسكري.

محاربة السرطان

مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأسود تلعب دورًا في مكافحة أنواع معينة من السرطان. وجدت إحدى الدراسات أن الشاي الأسود يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد ذو الخلايا الحرشفية. وجميع أنواع الشاي قد تساعد في الوقاية من سرطان الفم.

فوائد الشاي للقلب

الحماية من الأمراض المزمنة

أظهرت دراسة حديثة أن شرب كوبين على الأقل من الشاي الأسود يوميا يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كلما شربت الشاي أكثر، انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.