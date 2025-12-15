موعد مباراة السعودية والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم العربية، موعد مباراة السعودية والأردن، التي تجمع كلا المنتخبين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025 بالدوحة.

موعد مباراة السعودية والأردن



ومن المقرر، أن تُقام مباراة السعودية والأردن، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد البيت، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن



ومن المنتظر أن تُنقل مباراة السعودية والأردن، عبر قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله الحربي، وقناة بي إن سبورت المفتوحة بصوت علي سعيد الكعبي، وقناة الكأس 1 بصوت خليل البلوشي، وقناة إم بي سي مصر 2 بصوت المعلق مدحت شلبي، بالإضافة لقناتي إم بي سي مصر أكشن وإم بي سي 1 بصوت أحمد النفيسة، وقناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت عامر عبد الله، ودبي الرياضية 1 بصوت حماد العنزي، والشارقة الرياضية بصوت سالم الشامسي، وقناة الكويت الرياضية وقناة عمان الرياضية ومنصة شاشا ومنصة شاهد VIP.

ويسعى منتخب السعودية إلى تحقيق الفوز على نظيره الأردني من أجل الوصول للمباراة النهائية ومصالحة الجماهير بعد الغياب عن الألقاب الفترة الماضية، في حين تطمح كتيبة منتخب الأردن بقيادة جمال السلامي إلى مواصلة النتائج المميزة ومواصلة حلم حصد اللقب، بعد خسارة لقب كأس آسيا أمام قطر في النسخة الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.