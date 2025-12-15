محمد شبانة يهاجم مجلس الزمالك: القلعة البيضاء في مأزق تاريخي

18 حجم الخط

أكد الإعلامي محمد شبانة أن بيان النيابة العامة الأخير بشأن أزمة أرض نادي الزمالك يحمل دلالات خطيرة، ويكشف عن مخالفات جسيمة تضع مجلس الإدارة الحالي في موقف بالغ الصعوبة.

الزمالك وأزمة بيان النيابة العامة

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "cbc"، إن بيان النيابة يؤكد عدم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية على بيع وحدات من أرض النادي، متسائلًا عن الكيفية التي تم بها البيع، خاصة لجهات حكومية غير رياضية، معتبرًا أن الأمر يمس المال العام بشكل مباشر.

وأضاف أن الجهات الأخرى التي قامت بشراء وحدات من أرض الزمالك أصبحت معرضة للمساءلة القانونية من جانب النيابة العامة، في ظل ما ورد من تفاصيل واضحة بالبيان الرسمي.

أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

وانتقد شبانة بشدة مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أن تاريخ النادي الحافل بالبطولات والإنجازات بات في كفة، وأرض أكتوبر في كفة أخرى بسبب ما وصفه بسوء الإدارة ووضع النادي في موقف بالغ السوء.

وأشار إلى تصريحات وزير الرياضة، التي أكد خلالها أنه في حال ثبوت وجود مخالفات على مجلس إدارة الزمالك، فسيتم اتخاذ قرار بحله، مشددًا على أنه لا مجال حاليًا لأي حديث آخر بشأن أزمة أرض الزمالك بعد بيان النيابة العامة، الذي حسم الكثير من الجدل الدائر حول القضية.

بيان النيابة العامة بشأن أرض الزمالك

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في هذه البلاغات عن عدد من الحقائق كالتالي:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3 /4/ 2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربعة أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3 /4/ 2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باع النادي أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوانَ عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.

مصير مجلس إدارة الزمالك

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد تلقي عدة بلاغات حول الموضوع.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة، إن مجلس الزمالك مستمر في أداء مهامه لحين صدور قرار نهائي من النيابة، مشيرًا إلى أن بيان النيابة تضمن تشكيل لجنة مختصة لفحص الواقعة.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن القانون الجديد لا يتضمن حل مجالس إدارات الأندية، وإنما يتضمن تجميد المجلس في حالة ثبوت الإدانة من النيابة العامة، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي، ولكن الأمر متوقف على صدور قرار نهائي من النيابة.

