الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

هل يلحق عبد الله السعيد ودونجا وربيع بمواجهة حرس الحدود؟

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
قال الإعلامي خالد الغندور إن عبد الله السعيد وأحمد ربيع، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يغيبان عن مباراة حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 20 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، بسبب استمرار معاناتهما من الإصابة.

غياب عبد الله السعيد

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يعاني عبد الله السعيد من شد في العضلة الخلفية، في حين يشكو أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة، ما يمنعهما من اللحاق بالمباراة المقبلة".

وأشار الغندور إلى تزايد فرص لحاق نبيل عماد «دونجا» باللقاء، بعد تحسن حالته بشكل ملحوظ، حيث يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف لحسم موقفه النهائي من المشاركة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات لمباراة الزمالك وحرس الحدود

وتذاع مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

الزمالك حرس الحدود كأس عاصمة مصر عبد الله السعيد أحمد ربيع موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

