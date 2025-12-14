الأحد 14 ديسمبر 2025
رياضة

فتح باب الحجز لتذاكر مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية، المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية، فيتو
موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية، فيتو

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي  

وتقام مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منتخب مصر يعسكر في مركز المنتخبات الوطنية

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكرا تدريبيا مغلقا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر يوم 7 ديسمبر الجاري، في المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

