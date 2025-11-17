الإثنين 17 نوفمبر 2025
رياضة

الكونغو الديمقراطية يفوز على نيجيريا بركلات الترجيح ويصعد للملحق العالمي للمونديال

انتهت مباراة نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 4-3 للكونغو بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، في المباراة التي جرت على ملعب مولاي الحسن في الرباط بالمغرب، في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام نيجيريا

ويتأهل بذلك منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الملحق العالمي والذي سيقام في شهر مارس المقبل 2026، وفقا لما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والمؤهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 

الجريدة الرسمية