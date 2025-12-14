الأحد 14 ديسمبر 2025
فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام 15 دقيقة غدا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، فتح مران الفريق، غدا الإثنين، أمام رجال الإعلام والصحافة للتصوير لمدة 15 دقيقة، قبل مباراة الفريق الودية أمام نيجيريا المحدد لها الثلاثاء باستاد القاهرة.

يبدأ مران منتخب مصر غدا الإثنين في السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي، ويفتح أمام رجل الصحافة حتى السادسة والربع.

فيما يفتح مران منتخب نيجيريا أمام وسائل الإعلام أيضا لمدة 15 دقيقة وينطلق في الثامنة مساء على استاد القاهرة.

منتخب مصر يستعد لأمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 35، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا. 

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منتخب مصر يعسكر في مركز المنتخبات الوطنية

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكرا تدريبيا مغلقا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر يوم 7 ديسمبر الجاري، في المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

 28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا 

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

