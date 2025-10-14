نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل الرقابة الإدارية يشهدان ندوة “مكافحة الفساد”

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية وتوعوية حول دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته، نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، هدفت إلى توعية الجهاز الإداري بالمحافظة بمخاطر الفساد وكيفية الحد من آثاره.

أبرز الحضور خلال الندوة

بحضور المهندس أحمد الأسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء دكتور عمرو فهمي وكيل هيئة الرقابة الإدارية الاسبق، اللواء هيثم البوهي رئيس الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، العقيد أحمد المتبولي نائب رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

دور هيئة الرقابة الإدارية في تحقيق الشفافية والعدالة

أكد نائب المحافظ على الدور الحيوي الذي تلعبه هيئة الرقابة الإدارية في تحقيق الشفافية والعدالة، وشدد على أن التعاون بين المحافظة والهيئة مستمر لتعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

أهمية التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية

ومن جانبه، ألقى اللواء دكتور عمرو فهمي وكيل هيئة الرقابة الإدارية الاسبق، محاضرة سلط خلالها الضوء على أهمية التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوات ليست مجرد تطور تكنولوجي، بل هي ركيزة أساسية في مكافحة الفساد، حيث تساهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتقليل فرص التلاعب الإداري.

كما ألقى رئيس الرقابة الإدارية بالإسماعيلية محاضرة قيمة، أوضح فيها جهود الهيئة في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو زيادة الوعي المجتمعي، وبناء الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

مؤكدًا على الاهتمام بأصغر موظف، معتبرًا أنه الواجهة الحقيقية للدولة، وأوضح أن الموظف الذي يشعر بالتقدير ينعكس ذلك على أدائه الإيجابي، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات، مشددًا على أن دعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة هو السبيل الأكبر لمكافحة الفقر والفساد.

في الختام، جدد نائب محافظ الإسماعيلية شكره للهيئة الرقابة الإدارية على دورها الفعال الذي لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد ليشمل التوعية والدعم الفني، مما يعزز من قدرات الجهاز الإداري في المحافظة على تحقيق التنمية المنشودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.