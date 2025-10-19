نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات لانتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة الإعداد والتجهيز لانتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب، والمقرر لها يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر القادم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وبحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمود توفيق مساعد مدير أمن الإسماعيلية للشئون المالية والإدارية، العميد حمدي هندي معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لفيف من القيادات الأمنية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية، وممثلي المرافق العامة، والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع، فيتو

الإشادة بالجهود الأمنية

واستهل عصام الاجتماع بالاشادة بجهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة خلال انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، موضحًا أن الدور الأساسي للجهاز التنفيذي للمحافظة في الأساس هي إتمام العملية الانتخابية وإنجاحها، بتيسير جميع الإجراءات والأعمال والتجهيزات المطلوبة لإتمام هذا الاستحقاق، بعيدًا عن أي تدخل من قبل الجهاز التنفيذي في اختيارات الناخب، أو توجيهه، أو الانحياز لأي مرشح.

جانب من الاجتماع، فيتو

تجهيز المقار الانتخاببة

مضيفًا أنه خلال انتخابات مجلس النواب القادمة، يتم تجهيز ١٦٨ مركز انتخابي، و١٨٢ لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٣٩٥٣ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

مشددًا، هدفنا توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في العملية الانتخابية، وخروجها بشكل مشرف وحضاري يليق بتاريخ مصر العريق، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات على أن تنتهي في الأول من أغسطس القادم.

ووجه "عصام" الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بنطاق المسئولية خاصة في محيط المقرات والمراكز الانتخابية.

بجانب إقامة مظلة أمام كل مركز انتخابي تستخدم كأماكن لانتظار الناخبين وتنظيم تواجدهم بحيث لا يكون هناك تكدس وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة بنطاق المسئولية.

والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة بنطاق المسئولية بشأن مراجعة كافة مصادر الإنارة داخل كل مركز ومقر انتخابي، والتأكد من صلاحيتها وتوافر المصادر البديلة لاستخدامها في الحالات الطارئة.

وتجهيز کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

بجانب مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة خاصة في الطرق المؤدية لمقرات ومراكز الانتخاب والتأكد من صلاحيتها واستبدال الكشافات التالفة بأخرى صالحة.

والمرور الميداني على جميع المراكز والمقرات الانتخابية لمراجعة كافة التجهيزات الإدارية داخل هذه المراكز وداخل اللجنة العامة، والتأكد من تمام الاستعداد ومن جاهزيتها لبدء العملية الانتخابية وذلك بالتنسيق مع مديريات (الأمن - الصحة – التربية والتعليم – الأبنية التعليمية ).

كذلك تجهيز غرفة العمليات الفرعية كل في كل في نطاق مسئوليته، والربط مع غرقة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجه عصام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمراجعة جميع التجهيزات الإدارية داخل المراكز والمقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها، مع تدبير وسائل الإنارة التبادلية داخل هذه المراكز لاستخدامها في الحالات الطارئة وكذلك التأكد من توافر وسائل التهوية الجيدة من مراوح وغيرها.

والتأكد من توافر غرفة حفظ مؤمنة، عليها مصبعات حديدية وأقفال لاستخدامها في خزين صناديق وأدوات الاقتراع نهاية اليوم الأول واستكمال العملية الانتخابية لليوم الثاني.

كما وجه مديرية الصحة، فرع هيئة الرعاية الصحية، ومرفق الإسعاف، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، لاستقبال أي حالات طارئة خلال فترة الانتخابات.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت لأبناء المحافظة في الخارج يومي ٢١ و٢٢ نوفمبر المقبل، بينما يتم التصويت داخل جمهورية مصر العربية يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر وتجرى إعادة المرحلة الثانية في الخارج يومي ١٥ و١٦ ديسمبر، وفي الداخل يومي ١٧ و١٨ ديسمبر.

نصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية على النحو التالي:

مقاعد القائمة: ٣ مقاعد

مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر

إجمالي المقاعد: ٨ مقاعد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.