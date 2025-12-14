الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى الطريق الدائري بالمنيب

18 حجم الخط

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى الطريق الدائري بالمنيب، للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات أن طفلا يبلغ من العمر ما يقرب من 12 عاما، اختل توازنه وسقط من أعلى الطريق الدائري، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وكشفت المعاينة أنه أثناء عبور طالب يبلغ من العمر 12 عاما، من الحارة البطيئة إلى الحارة السريعة أعلى كوبري الدائري بالمنيب، اختل توازنه وسقط أرضا، ما أسفر عن وفاته في الحال.



تفاصيل مصرع طفل سقط من أعلى الطريق الدائري

البداية كانت بتلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفل من أعلى الطريق الدائري بالمنيب.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته.

تفاصيل سقوط سيدة من أعلى الطريق الدائري ببشتيل

وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نفسها من أعلى الطريق الدائرى بـمنطقة بشتيل بالجيزة بزعم تعرضها للمضايقة من مجموعة من الشباب، وتبين أنها قررت بإقدامها على الانتحار لمعاناتها من اضطراب نفسي ونفت تعرضها للمضايقة من أي من الأشخاص.

سيدة تلقي نفسها من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل

رصدت وزارة الداخلية منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بإلقاء نفسها من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل بالجيزة بزعم تعرضها للمضايقة من مجموعة من الشباب.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 ديسمبر الجاري تلقي قسم شرطة أوسيم بالجيزة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال (سيدة "مصابة بكسور وكدمات متفرقة")، إثر سقوطها من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل بالجيزة.

وبسؤال المصابة قررت بإقدامها على الانتحار لمعاناتها من اضطراب نفسي ونفت تعرضها للمضايقة من أي من الأشخاص.

وأيد شهود الواقعة ما أقرت به المذكورة، كما تبين سابقة إيداعها بأحد مستشفيات العلاج النفسي بعد إقدامها على محاولة الانتحار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

