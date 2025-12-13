التصريح بدفن جثة مسن سقط من الطابق الرابع بالجيزة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة مسن سقط من الطابق الرابع بعقار في الهرم، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وكانت النيابة قد أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.



بلاغ بمصرع شخص في الهرم

البداية كانت بورود بلاغ للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد سقوط شخص من عقار.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن مسن اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، ليلقى مصرعه في الحال.



نقل رجال المباحث الجثة للمشرحة تحت إشراف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت باستدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم.

