حادث قطار طوخ، الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعتذر عن أي تأخيرات محتملة لحركة القطارات

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا حول حادث قطار طوخ أكد أن الحادث تم في تمام الساعة 23:10 من مساء يوم الإثنين الموافق 15/12/2025، وأثناء سير قطار بضائع محمل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور، بمحافظة القليوبية، سقطت السبنسة وبعض من المشمول وعدد من الحاويات من أعلى عربات القطار على جانبي السكة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو أضرار فنية لعربات القطار أو الخروج عن القضبان.

أضاف بيان السكك الحديدية أنه على الفور تم الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة إلى موقع الحادث وجارٍ العمل على رفع الحاويات واستعادة حركة التشغيل على الخط.

وتتابع الهيئة القومية لسكك حديد مصر الموقف ومراجعة إجراءات السلامة والتشغيل بمنطقة الحدث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الحركة، كما قامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية.

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن أي تأخيرات قد تطرأ على حركة القطارات نتيجة للحادث، مؤكدة حرصها على اتخاذ التدابير كافة للحفاظ على سلامة التشغيل وأمن وسلامة المواطنين.

الدفع بلجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات

أعلنت محافظة القليوبية الدفع بلجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث قطار طوخ.

أوضح بيان صادر عن محافظة القليوبية تفاصيل حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمَّلة على أحد القطارات بمدينة طوخ، وذلك بجوار الطريق الزراعي داخل سور السكك الحديدية دون حدوث أي سقوط أو تأثير في الطريق الزراعي ودون خسائر بشرية أو إصابات بين الأهالي في المنازل الملاصقة السكة الحديد بقرية السفاينة بطوخ.

