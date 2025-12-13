ضبط خال طفلة تعدى عليها داخل منزل أسرتها في الشرقية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية هزّت الرأي العام، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مأمور قسم شرطة فاقوس، يفيد بتلقي بلاغ من أحد المواطنين يتهم فيه خال نجلته بالتعدي عليها.

جريمة تهز الشرقية.. خال يعتدي على طفلة ويُنهي براءتها داخل منزل العائلة

وتضمن البلاغ المقدم من عامل باليومية يبلغ من العمر 40 عامًا، ويقيم بدائرة بندر فاقوس، اتهام «م. ح. ا»، 32 عامًا، نقاش، بالتعدي على نجلته الطفلة «هـ»، 13 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي.

الأجهزة الأمنية تؤكد صحة الواقعة

وبإجراء الفحص والتحريات اللازمة، أكدت الأجهزة الأمنية بالشرقية صحة الواقعة، وتبين أن المتهم هو خال الطفلة من جهة والدتها، واستغل تواجدها داخل منزل جدتها وقام بالتعدي عليها، ما أسفر عن حمل الطفلة في شهرها السابع.

ضبط المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من أضرار.

عقوبة الاغتصاب في القانون المصري

وقال خبير قانوني: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة؛ فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغًا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال فالعقوبة تكون مضاعَفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».

