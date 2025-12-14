"ملتقى الأراجوز والعرائس إحياء للتراث" ضمن ملفات بالعدد الجديد من "مسرحنا"

18 حجم الخط

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد 954 من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

موضوعات مسرحنا

في قسم "الأخبار والمتابعات"، نقرأ خبرا عن إطلاق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لمسابقة مسرحية كبرى تعيد إحياء الفرعون الذهبي، ونتعرف مع محمود عبد العزيز على وقائع تكريم "الجواهرجي" خالد جلال بالمسرح القومي.

كما نقرأ أيضا خبرا بعنوان "عودة سجن النسا ويمين في أول شمال على مسرح السلام"، ونتابع مع رنا رأفت تفاصيل ندوة مناقشة مسرحيات "درب ابن برقوق" للكاتب مجدي مرعي في شعبة الدراما باتحاد الكتاب، فيما تكتب همت مصطفى حول تفاصيل المشاركة بمهرجان الفضاءات المسرحية، وتقدم تقاريرا مفصلة عن نتائج مسابقة الكاتب المصري في التأليف والإعداد المسرحي، واختيار الفنان سامح حسين رئيسا شرفيا لمهرجان شباب الجنوب.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" ترصد رنا رأفت آراء المنظمين والمبدعين والمهتمين بالدورة السابعة لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية، وتحاور روفيدة خليفة الكاتب سيد عبد الرازق حول تجربته الشعرية والمسرحية.

وفي قسم "رؤى" تكتب نورهان ياسر "عرض الجبانة.. برزخ الوعي حيث يحاكم الياس دوافع الحياة"، ونقرأ لداليا همام "نجاة.. محاولة للحياة رغم قسوة العالم".

وفي قسم "نوافذ" يكتب هشام عبد الرؤوف "أزمات اقتصادية بالمسرح الأمريكي"، وتقدم همت مصطفى قراءة في كتاب "النص المرئي في فضاء العرض المسرحي" للكاتب د. فاضل سوداني، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الأول من كتاب "التجربة المسرحية.. مقاربة فينومينولوجية" تأليف برت أوستاتس.

ويطرح الدكتور سيد علي إسماعيل الجزء التاسع والأربعين من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "ليلى الطاهري وأزمة شرف".

وفي باب "مشهد" يكتب رئيس التحرير "حين يناديك الرفاق بابن الأجنبية.. عرض مسرحي بسيط ساعدني في حل اللغز".

