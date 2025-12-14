تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره البولندي بمنتدى صير بني ياس

18 حجم الخط

‏‎التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رادوسواف سيكورسكي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية بولندا، على هامش منتدى صير بني ياس، اليوم الأحد.

‏تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا‎

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على الزخم القائم في العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.

وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية

كما تبادل الوزيران التقديرات إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، فضلا عن تصور مصر بالنسبة لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

وتناول الوزيران أيضا تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والحفاظ على وحدة الدولة السودانية وضرورة دعم مؤسساتها الوطنية.

دعم الاستقرار الإقليمي والدولي

على صعيد آخر، تناول اللقاء مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث اكد الوزير عبد العاطى على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حلول سلمية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

