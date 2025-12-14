محافظة شمال سيناء تجري قرعة علنية لوحدات إسكان الضاحية

18 حجم الخط

أجرت محافظة شمال سيناء اليوم القرعة العلنية الخاصة بتخصيص وحدات مشروع إسكان الضاحية، بحضور السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء وفي إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ شمال سيناء: إجراء القرعة العلنية لوحدات إسكان الضاحية بشفافية كاملة

وأكد السكرتير العام أن القرعة تمت في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ووفقًا للضوابط والشروط المعلنة مسبقًا.

ويأتي مشروع إسكان الضاحية ضمن جهود المحافظة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

محافظ شمال سيناء يشارك في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لدعم الخدمات بالمحافظة

وفي سياق آخر شارك اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين لمتابعة موقف الخدمات والأنشطة المقدمة بالمحافظات الحدودية، وسبل دعمها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية تكثيف الخدمات التعليمية والثقافية والدينية والاجتماعية والرياضية بالمحافظات الحدودية، والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق المستهدفات التنموية.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى استمرار الجهود بالتعاون مع مختلف الوزارات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، والعمل على دعم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة.

