20 عالما وفقيها بالقافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء لمساجد شمال سيناء

انطلقت صباح اليوم الجمعة القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، إلى مساجد محافظة شمال سيناء ( الشيخ زويد- الجورة-رفح)، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية.

 

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد  شمال سيناء

 

وتأتي القافلة فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات الدينية الكبرى، وضمن جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ محاور خطتها الدعوية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة كل صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، مع العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة، كما تهدف القافلة إلى تعزيز دور المساجد في توعية الشباب وكافة شرائح المجتمع، وغرس قيمة العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالمعرفة بما يسهم في صناعة الحضارة.

 

اللواء خالد مجاور يتفقد مصنع أسمنت سيناء ويفتتح خط الوقود البديل

السياحة: ضبط وغلق 126 كيانا غير مرخص بمحافظة جنوب سيناء

وتضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتقديم مجموعة من الندوات والمحاضرات والدروس الدعوية بمساجد محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى خطبة الجمعة بمساجد (الشيخ زويد- الجورة- رفح)، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع «التطرف ليس من التدين فقط»، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».
 

