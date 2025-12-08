مجاور يطلق شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها السادسة

18 حجم الخط

أطلق اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية (النسخة السادسة)، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وعدد من مديري الإدارات بالقطاعات المعنية، وعدد من طلاب التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية وجامعة العريش.

ومن المقرر أن تقام نهائيات تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة الوادي الجديد ووجه محافظ شمال سيناء الشكر للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على جهود ودعم منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة، مع الاستغلال الأمثل لطاقات وقدرات الشباب في الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، ومنها أولمبياد المحافظات الحدودية بما تتضمنه من فعاليات رياضية من أجل غرس ونشر الوعى والانتماء للوطن، خاصة بين شباب المحافظات الحدودية بوابات مصر وأبنائها دائمًا حراس للوطن مع نشر وتبادل الخبرات والثقافة بينهم، والتعرف على بلدهم وتأكيد ولائهم وانتمائهم للوطن.

وأعرب عن تمنياته للفرق المشاركة من أبناء شمال سيناء بتحقيق مراكز متقدمة مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم.

اكد "حسن عبد الوهاب"، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الأولمبياد التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في نسختها السادسة ستقام بمحافظة الوادي الجديد، ويشارك فيها شمال سيناء “أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية - طلاب وطالبات جامعة العريش - طلاب وطالبات مدارس مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء - طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بشمال سيناء”.

وتقام التصفيات في 12 لعبة وهى “خماسي كرة القدم - كرة السلة - كرة الطائرة - كرة اليد - كرة قدم شاطئية - كرة طائرة شاطئية - سباحة - ألعاب قوى - شطرنج - تنس طاولة - كاراتية ـ كرة سرعة”.

