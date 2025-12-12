محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير محطة دهب ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي

18 حجم الخط

استقبل المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بمقر الشركة بالقاهرة، لبحث سبل تطوير محطات المياه وشبكات الصرف بالمحافظة، ومناقشة الرؤية المستقبلية لتحديث البنية التحتية.

محافظ جنوب سيناء يبحث خطة تطوير محطة دهب ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي

حضر اللقاء نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس خالد العمري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء والمهندسة حنان عمر نائب رئيس الشركة.

وأكد المهندس أحمد جابر في بداية الاجتماع حرص الشركة على دعم خطط التنمية بالمحافظة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة بالمناطق ذات الأهمية السياحية مثل مدينة دهب.

وأشار إلى أهمية تحديث المخطط العام لمرافق المياه والصرف بما يتواكب مع التوسع العمراني والسياحي المتزايد بمحافظة جنوب سيناء.

وتناول اللقاء مناقشة خطة تطوير محطة معالجة دهب، من خلال تنفيذ نموذج معالجة ثلاثية متكاملة، ورفع كفاءة خطوط وشبكات الصرف الصحي، وإعادة تأهيل وحدات المعالجة، وتحديث المعدات الكهرو–ميكانيكية، وتحسين منظومة التشغيل والصيانة لضمان استدامة الخدمة وجودتها.

من جانبه، ثمن اللواء دكتور خالد مبارك التعاون المستمر بين المحافظة والشركة القابضة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الأساسية، وأن تطوير محطة دهب وشبكات الصرف يمثل أولوية لدعم القطاع السياحي والحفاظ على البنية التحتية.

وأوضح المحافظ أن جنوب سيناء انتهت من إعداد المخططات الاستراتيجية لـ9 مدن، والتي تمثل رؤية تنموية شاملة تتيح فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات، خاصة في قطاعي المياه والصرف الصحي.

كما أشار إلى زيادة إنتاجية محطات التحلية خلال الفترة الماضية، إلى جانب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة بمدينة طابا، دعمًا للنمو السياحي.

وأكد المحافظ أن العمل جارٍ لاستكمال تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ بما يتناسب مع الحركة السياحية المتنامية، ويعزز جاهزيتها لاستقبال المزيد من الاستثمارات والمشروعات الخدمية.

كما استعرض المهندس خالد العمري جهود الشركة في رفع كفاءة خط الصرف الرئيسي بمدينة دهب، وإعداد دراسة شاملة لإعادة تأهيل الشبكات بما يساهم في معالجة التحديات الفنية وتحسين الأداء الخدمي.

وتؤكد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استمرار تعاونها الفني مع محافظة جنوب سيناء، واستعدادها لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشروعات التطوير وفق خطة زمنية محددة بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق الاستدامة التشغيلية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

