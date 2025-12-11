اللواء خالد مجاور يتفقد مصنع أسمنت سيناء ويفتتح خط الوقود البديل

18 حجم الخط

قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بزيارة ميدانية إلى مصنع شركة أسمنت سيناء، حيث افتتح خط التشغيل الجديد للوقود البديل داخل المصنع، في إطار دعم جهود التنمية الصناعية وتعزيز التوجه نحو الطاقة المستدامة بالمحافظة.

محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع أسمنت سيناء ويفتتح خط الوقود البديل

رافق المحافظ خلال الجولة غي سيدوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فيكا العالمية، وكزافييه تافرنيه نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أسمنت سيناء، إلى جانب المهندس تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول آليات تشغيل خط الوقود البديل ودوره في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الانبعاثات، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمشروعات الصناعية التي تساهم في تحسين البيئة وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء سيناء.

وأشاد المحافظ بجهود الشركة في تطوير منظومة العمل والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين القطاع الخاص والمحافظة لخدمة خطط التنمية.

وفي ختام الزيارة، وجّه المحافظ الشكر لقيادات المصنع على تبرعهم بعدد 1000 صندوق قمامة وصلت بالفعل إلى المحافظة، مع تعهد الشركة بزيادة العدد ليصل إلى 2000 صندوق خلال الشهور القليلة القادمة، دعمًا لجهود تحسين منظومة النظافة في شمال سيناء.

