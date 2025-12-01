الإثنين 01 ديسمبر 2025
أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 270 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 270، الصادر في 1 ديسمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
-قرار وزارة العدل رقم 6363 لسنة 2025، بشأن نقل مقر مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالخارجة، التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالوادي الجديد، من حي الزهور بمدينة الخارجية بالوادي الجديد، ليكون مقرها بمجمع محاكم الوادي الجديد بمقر الخدمات الحكومية، أمام مطار الخارجة طريق الخارجة أسيوط محافظة الوادي الجديد.


قرارات وزارة الإسكان والمرافق، بشأن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الرديسية قبلي، بمحافظة أسوان. وتعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة نصر النوبة، بمحافظة أسوان.
كما اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق تعديل تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أسوان، بمحافظة أسوان. واعتماد تعديل تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. واعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العامل لمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وقرار وزارة الإسكان بحذف عقار في منطقة سبورتينج قسم باب شرق بوسط الإسكندرية من سجلات التراث المعماري بمحافظة الإسكندرية.


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 264 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 261 بجريدة الوقائع المصرية

