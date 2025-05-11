أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 104 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 104، الصادر في 11 مايو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الصناعة بإلغاء الإلزام بأحكام القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005، بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية، وذلك بالنسبة للقائمة رقم 44 (السلع والمنتجات الهندسية) المضافة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010.

-قرار وزارة النقل رقم 184 لسنة 2025، نزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2022، باعتبار مشروع تطوير عدد (5) مزلقانات (البراهمة "نجع العرج"- الكالحين- الشيخية- الكراتية- المخادمة) بمحافظة قنا، من أعمال المنفعة العامة.

-قرار محافظة القاهرة بشأن اعتماد تخطيط مشروع حديقة تلال الفسطاط بحى مصر القديمة طبقًا لما تم تنفيذه بالطبيعة، والمعد بمعرفة شركة المهندسون الاستشاريون (إيهاف).

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