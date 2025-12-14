الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ملامح تطوير برامج الجامعات وربطها بسوق العمل

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
18 حجم الخط
ads

شهد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، افتتاح أعمال المنتدى العلمي الأول للجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية في دورتها (2025–2028)، والذي عقد تحت شعار "من الجامعة إلى المجتمع… إبداع يتجدد"، واستضافته الجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية، وأعضاء لجان القطاع، والخبراء والمتخصصين في مجالات الفنون والتربية الموسيقية.
وخلال كلمته الافتتاحية،  أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات أن قطاع الفنون والتربية الموسيقية يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة التعليم العالي، لما له من دور محوري في بناء الإنسان المصري، وترسيخ الهوية الثقافية، وتنمية الوعي الجمالي، ودعم الاقتصاد الإبداعي. وأوضح أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بدعم مسارات التطوير الأكاديمي في هذا القطاع، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن جهود تطوير برامج الفنون والتربية الموسيقية تأتي متسقة مع الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يركز على جودة التعليم ومخرجات التعلم، وإعداد خريج يمتلك المعارف والمهارات الإبداعية والعملية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

 


كما استعرض أهمية تحديث اللوائح والمناهج، وتبني نماذج تعليمية مرنة قائمة على الوحدات الدراسية (Block-Based)، والتوسع في التخصصات الفرعية والعمل البيني والعابر للتخصصات، بما يسهم في ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي وواقع الصناعات الإبداعية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجالات الفنون والموسيقى والوسائط المتعددة.


وفي ختام كلمته، أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الاستثمار في قطاع الفنون ليس ترفًا، بل هو استثمار مباشر في بناء الإنسان وتنمية رأس المال الثقافي، مشيدًا بالدور المحوري للجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية في دعم التطوير المستمر، وموجهًا الشكر للجامعة البريطانية في مصر على استضافتها للمنتدى، ولجميع القائمين على تنظيمه والمشاركين في 
فعالياته.
 

 توجه الدكتور محمد لطفي،  رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بالشكر الدكتور مصطفى رفعت لاختيار الجامعة البريطانية لاستضافة هذا المنتدى. وأكد الدكتور لطفي على الإيمان الراسخ للجامعة بأن الفنون والثقافة ليستا مجرد مجالات إبداعية، بل أدوات تنموية فاعلة تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، ورفع وعي المجتمع وذوقه العام.

 

وأضاف أن الجامعة تأسست على رؤية تهدف إلى تقديم تعليم دولي يجمع بين المعايير البريطانية الرفيعة والتميز الأكاديمي المصري، لإعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا وفي الوقت ذاته منغرسين في واقع المجتمع المصري واحتياجاته وأشار إلى أن هذا التميز أهل الجامعة للحصول على اعتماد هيئة ضمان الجودة البريطانية QAA كأول جامعة في مصر وشمال إفريقيا.

 


من جانبه، أكد الدكتور أحمد السراجي، عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية في مصر، أن الكلية تقدم مناهج متطورة وشراكات مهنية وثقافية واسعة، وتوفر بيئة تعليمية تشجع التفكير النقدي والإبداع والعمل متعدد التخصصات لدى الطلاب 
وأكدت الدكتورة علية، رئيس لجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية، أن المنتدى العلمي الأول للجنة، الذي عقد تحت شعار "من الجامعة إلى المجتمع… إبداع يتجدد"، يهدف إلى تحقيق إعادة بناء شاملة لمنظومة التعلم الجامعي في هذا القطاع الحيوي.


وجهت الدكتورة علية خالص الشكر والتقدير الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، على رعايته وحضوره الكريم للمنتدى، مشيرة إلى أن هذا الدعم يعكس إيمان المجلس الراسخ بأن قطاع الفنون يحتل مكانة محورية داخل منظومة التعليم العالي.


وأضافت الدكتورة علية أن تطوير منظومة الفنون والتربية الموسيقية يأتي متسقًا مع الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، ويهدف إلى ترسيخ الهوية الثقافية، وصون الموروث الفني المصري وأشارت إلى أن الفنون ليست مجرد تخصص أكاديمي، بل هي مجال معرفي متكامل يسهم في تنمية الابتكار والتفكير النقدي وصقل الهوية الثقافية للخريج الجامعي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات سوق العمل الانسان المصري التربية الموسيقية التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الجامعة البريطانية الجامعة البريطانية في مصر منظومة التعليم العالي

مواد متعلقة

أكاديمية الأزهر تختتم برنامج “إعداد الداعية المعاصر"

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني

الجامعات تستعد لامتحانات نصف العام الدراسي.. العاصمة: تكليف إدارة التكافل الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للطلاب.. القاهرة تحدد مواصفات الاختبارات.. ومحظورات على الممتحنين داخل اللجان

إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية

انتهت مدة عمله، "عين شمس" تكشف حقيقة طبيب ادعى عضويته بالجامعة

شروط الالتحاق بـ3 وظائف جديدة بمصر للطيران

تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم

شروط التقديم على وظائف الشئون القانونية بشركة مصر للطيران

الأكثر قراءة

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

غدا آخر فرصة، تفاصيل حجز شقق روضة العبور

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محامي المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية بمقص يروى تفاصيل الواقعة (فيديو)

الهلال السعودي يسعى لتجديد عقود 4 لاعبين

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

خدمات

المزيد

قانون العمل الجديد، شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها شرط لكل من يرغب في العمل بمهنة

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

تشمل 28 صنفًا، تعرف على سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع الضاني وانخفاض البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads