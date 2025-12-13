الجامعات تستعد لامتحانات نصف العام الدراسي.. العاصمة: تكليف إدارة التكافل الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للطلاب.. القاهرة تحدد مواصفات الاختبارات.. ومحظورات على الممتحنين داخل اللجان

18 حجم الخط

انتهت جامعات القاهرة الكبرى من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال قاعات الامتحان وأرقام الجلوس والمراقبين باللجان والمشرفين من أعضاء هيئة التدريس.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بحلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن مصلحة الطلاب تأتي في المقام الأول، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لهم لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة حل أي مشكلات قد تواجه الطلاب قبل دخول الامتحانات، بما يضمن عدم وجود معوقات تؤثر على أدائهم، شدد على دور إدارة التكافل الاجتماعي في تقديم الدعم اللازم للطلاب، وتوفير البنود التي تساعدهم على تجاوز أي صعوبات مادية أو اجتماعية.

ناقش رئيس الجامعة مع القيادات إعداد الجداول الامتحانية بما يراعي مصلحة الطلاب ويحقق التوازن بين المواد الدراسية، وضرورة توفير الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، من تجهيز القاعات وتوفير المراقبين، إلى متابعة الإجراءات الصحية والأمنية لضمان بيئة امتحانية آمنة ومنظمة.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة العاصمة حريصة على أن تكون الامتحانات في مستوى يليق بطلابها، وأن تقدم لهم كل أشكال الدعم الممكنة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية الامتحانية يعكس التزام الجامعة برسالتها التعليمية وخدمة المجتمع.

امتحانات جامعة القاهرة، مواصفات الورقة الامتحانية

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، المواصفات التفصيلية للورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، والتي أقرت بضرورة طباعة أسئلة الامتحان بصورة واضحة ومنظمة وبشكل غير مزدحم، ومراجعة الورقة الامتحانية من قبل أستاذ المادة للتأكد من خلوها من الأخطاء المطبعية أو اللغوية، وأن تكون أرقام الأسئلة وفروعها واضحة بدون تداخل، ووضوح الخط والمسافات بين الأسطر والكلمات وعلامات الترقيم، وتحديد الأسئلة الإجبارية والاختيارية، وترتيب بنود كل نوع من أنواع الأسئلة معًا، مع التأكيد على ضرورة ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.

وأكد أن الأسئلة يجب أن تقيس مستويات الأداء مثل القدرة على التفسير والتحليل والمقارنة والنقد أو وضع خطة لحل المشكلة، وأن تقيس الأسئلة مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومحددة، وأن يكون الزمن المخصص للامتحان مناسبا لكم الأسئلة، وأن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة موضوعية (الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، والإجابات القصيرة)، واسئلة مقالية، إلى جانب تحديد آلية مراجعة الامتحان.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة إخضاع المحتوى العلمي للمقررات الدراسية لمراجعة منهجية دقيقة، بما يضمن توافقه مع التوصيف المعتمد لكل مقرر.

وجاءت محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات كالتالي:

لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور عشرة دقائق من بدء الوقت المحدد الموعد الامتحان.

لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.

ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والإخلال بنظام الامتحان.

ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيًا.

لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

علي جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافي حفاظًا على مصلحتهم ومستقبلهم.

الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب، وعلى الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.

امتحانات جامعة عين شمس

استعرض مجلس جامعة عين شمس إجراءات الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2026/2025م.

وشدد الدكتور رامى ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على سرعة إعداد وإرسال جداول الامتحانات وإعلانها قبل الاختبارات بوقت مناسب ورقيًا والكترونيًا بالتنسيق مع مركز تطوير إدارة استراتيجيات التعليم وإرسالها إلى ادارة الجامعة فى ضوء الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2026/2025م الواردة من المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/5/31م، مع مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين المُدرجة بالخريطة الزمنية عند إعداد جداول الفصل الدراسى الأول.

كما أكد ضرورة توجيه مسئولى بنوك الأسئلة بوضع نسبة الأسئلة المقررة مع مراعاة نسبة الزيادة فى أعداد المقررات المدرجة ببنوك الأسئلة بالتنسيق مع مركز تطوير إدارة استراتيجيات التعليم وذلك لتحسين جودة الامتحانات.

وشدد نائب رئيس الجامعة علي ضرورة مراعاة طبيعة الورقة الامتحانية فى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 2025/2/22م بشأن تحديد الفئات المستفيدة من الورقة الاختبارية الموضوعية بناءً على أسس علمية تتناسب مع خصائص كل منهم، بالتنسيق مع مركز الطلاب ذوى الإعاقة ومركز تطوير ادارة استراتيجيات التعليم، والتنسيق مع إدارة القياس والتقويم بشأن بيانات تحليل الامتحانات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع ضرورة وضع نماذج للإجابة والإلتزام بها في التصحيح في حالة الامتحان المقالي.

