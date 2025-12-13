السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني

المجلس الأعلى للشئون
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
18 حجم الخط

شارك الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبًا عن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، في فعاليات مؤتمر «رواد الطفولة الإنسانية مصر 2025»، الذي نظمه الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والفكرية والتربوية، وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الطفل.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور ماجد الركبي - رئيس مجلس أمناء المنظمات الدولية، والدكتورة رباب بكير - رئيس الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل، والمستشار أيمن النجار - رئيس الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل بمصر، واللواء محيي أبو زيد - المستشار العام للاتحاد، واللواء علي الشرقاوي - مساعد وزير الداخلية ومستشار الاتحاد، والدكتور عبد الهادي القصبي - رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.

وأكّد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الأوقاف، أن الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني، وأن الاهتمام بها ليس ترفًا فكريًا أو قضية هامشية، بل هو استثمار وطني واستراتيجي طويل الأمد، تتحدد به ملامح المجتمعات ومسارات نهضة الأمم.

ونقل الدكتور البيومي تحيات وزير الأوقاف وتقديره للقائمين على تنظيم المؤتمر، مثمنًا الجهود الصادقة التي يبذلها الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل في خدمة قضايا الطفولة والإنسانية، وترسيخ القيم التي تصون كرامة الإنسان منذ نشأته الأولى، ومتمنيًا للمؤتمر التوفيق في تحقيق أهدافه.

وأوضح أن انعقاد المؤتمر على أرض مصر يعكس مكانتها الحضارية والإنسانية، ودورها التاريخي في دعم قضايا الإنسان، مشيرًا إلى أن الطفولة لم تعد شأنًا محليًا محدودًا، بل وعيًا عالميًا ومسألة وجودية يتوقف عليها مستقبل الشعوب واستقرارها.

وأضاف أن الحديث عن الطفولة الإيجابية يتجاوز حدود المرحلة العمرية، ليطال جوهر تكوين الإنسان والبذرة الأولى التي تتشكل فيها ملامحه الفكرية والسلوكية والانتمائية، مؤكدًا أن القرآن الكريم والسنة النبوية رسّخا مبادئ التربية منذ الطفولة، وجعلا الرحمة بالصغير منهجًا تربويًا أصيلًا لصناعة إنسان متوازن قادر على العطاء.

وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على أن الطفولة الإيجابية منظومة تربوية واعية، وأن أطفال اليوم هم قادة الغد وعماد الاستقرار المجتمعي، داعيًا إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية للقيام بمسئولية بناء الطفل وصيانة حقوقه.

كما استعرضت الكلمة جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في رعاية الطفولة، من خلال تنظيم لقاءات الطفل في مختلف المحافظات، وإصدار مجلة «الفردوس»، وإثراء المكتبة الوطنية بإصدارات متخصصة للأطفال، من بينها «الأربعون النبوية للأطفال» و«موسوعة العقيدة للأطفال»، إلى جانب سلسلة «رؤية للنشء» التي تُرجمت إلى عدة لغات، وشملت إصدارات مخصصة لذوي الهمم بلغة برايل.

واختتم الدكتور البيومي كلمته بالدعاء بأن يحفظ الله أبناء مصر، ويجعلهم بناة وعي وحضارة وإنسانية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره، ويظل حاضنًا للقيم الرشيدة، راعيًا للإنسان منذ طفولته الأولى.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية حقوق الطفل قضايا الطفولة أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية

مواد متعلقة

الجامعات تستعد لامتحانات نصف العام الدراسي.. العاصمة: تكليف إدارة التكافل الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للطلاب.. القاهرة تحدد مواصفات الاختبارات.. ومحظورات على الممتحنين داخل اللجان

إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية

انتهت مدة عمله، "عين شمس" تكشف حقيقة طبيب ادعى عضويته بالجامعة

شروط الالتحاق بـ3 وظائف جديدة بمصر للطيران

تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم

شروط التقديم على وظائف الشئون القانونية بشركة مصر للطيران

226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية

التعليم العالي: قائمة بـ9 مشاريع فائزة في مبادرة تحالف وتنمية

الأكثر قراءة

تشيلسي يفوز على إيفرتون 0/2 ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

29 طعنًا على نتائج انتخابات النواب 2025 في الـ 19 دائرة الملغاة بالجولة الأولى

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

تشيلسي يتقدم على إيفرتون 0/2 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يتقدم على برايتون 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لزيادة البركة في الزواج منذ البداية

من صفات الجلال والعظمة، الإفتاء توضح مفهوم البقاء واتصاف الله به

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads