المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني

18 حجم الخط

شارك الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبًا عن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، في فعاليات مؤتمر «رواد الطفولة الإنسانية مصر 2025»، الذي نظمه الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والفكرية والتربوية، وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الطفل.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور ماجد الركبي - رئيس مجلس أمناء المنظمات الدولية، والدكتورة رباب بكير - رئيس الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل، والمستشار أيمن النجار - رئيس الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل بمصر، واللواء محيي أبو زيد - المستشار العام للاتحاد، واللواء علي الشرقاوي - مساعد وزير الداخلية ومستشار الاتحاد، والدكتور عبد الهادي القصبي - رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.

وأكّد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الأوقاف، أن الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني، وأن الاهتمام بها ليس ترفًا فكريًا أو قضية هامشية، بل هو استثمار وطني واستراتيجي طويل الأمد، تتحدد به ملامح المجتمعات ومسارات نهضة الأمم.

ونقل الدكتور البيومي تحيات وزير الأوقاف وتقديره للقائمين على تنظيم المؤتمر، مثمنًا الجهود الصادقة التي يبذلها الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل في خدمة قضايا الطفولة والإنسانية، وترسيخ القيم التي تصون كرامة الإنسان منذ نشأته الأولى، ومتمنيًا للمؤتمر التوفيق في تحقيق أهدافه.

وأوضح أن انعقاد المؤتمر على أرض مصر يعكس مكانتها الحضارية والإنسانية، ودورها التاريخي في دعم قضايا الإنسان، مشيرًا إلى أن الطفولة لم تعد شأنًا محليًا محدودًا، بل وعيًا عالميًا ومسألة وجودية يتوقف عليها مستقبل الشعوب واستقرارها.

وأضاف أن الحديث عن الطفولة الإيجابية يتجاوز حدود المرحلة العمرية، ليطال جوهر تكوين الإنسان والبذرة الأولى التي تتشكل فيها ملامحه الفكرية والسلوكية والانتمائية، مؤكدًا أن القرآن الكريم والسنة النبوية رسّخا مبادئ التربية منذ الطفولة، وجعلا الرحمة بالصغير منهجًا تربويًا أصيلًا لصناعة إنسان متوازن قادر على العطاء.

وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على أن الطفولة الإيجابية منظومة تربوية واعية، وأن أطفال اليوم هم قادة الغد وعماد الاستقرار المجتمعي، داعيًا إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية للقيام بمسئولية بناء الطفل وصيانة حقوقه.

كما استعرضت الكلمة جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في رعاية الطفولة، من خلال تنظيم لقاءات الطفل في مختلف المحافظات، وإصدار مجلة «الفردوس»، وإثراء المكتبة الوطنية بإصدارات متخصصة للأطفال، من بينها «الأربعون النبوية للأطفال» و«موسوعة العقيدة للأطفال»، إلى جانب سلسلة «رؤية للنشء» التي تُرجمت إلى عدة لغات، وشملت إصدارات مخصصة لذوي الهمم بلغة برايل.

واختتم الدكتور البيومي كلمته بالدعاء بأن يحفظ الله أبناء مصر، ويجعلهم بناة وعي وحضارة وإنسانية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره، ويظل حاضنًا للقيم الرشيدة، راعيًا للإنسان منذ طفولته الأولى.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.