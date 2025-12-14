قبل تشغيلها، محطة مياه شبلنجة بالقليوبية تخدم 150 ألف مواطن

18 حجم الخط

أكد المهندس محمد فودة رئيس شركة مياه القليوبية أن محطة مياه شبلنجة أول محطة تعمل بنظام الترشيح الفائق بالمحافظ، وهي تقنية حديثة تعتمد على أغشية دقيقة لفصل الشوائب والمُلوّثات، مشيرًا إلى أن الأعمال الجارية تشمل غسيل وتطهير الشبكات واستكمال خطي المياه وإنشاء عداية عند مأخذ المحطة، مؤكدًا أن المحطة ستُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى حياة المواطنين في المنطقة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس شركة مياه القليوبية اليوم، محطة مياه شبلنجة الجديدة بمدينة بنها لمتابعة سير العمل في المشروع الذي يعمل بطاقة 17 ألف متر مكعب يوميًا ويخدم نحو 150 ألف نسمة من سكان شبلنجة والقرى المجاورة بحضور المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ والمهندس هاني هاشم، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي، ووليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها

واطمأن رئيس شركة مياه القليوبية على جاهزية محطات المعالجة وخزانات المياه وغرف التحكم، واستمع إلى شرح من المهندسين المشرفين حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز، موجهًا بتذليل أي عقبات لضمان استكمال المشروع.مؤكدا أن محطة مياه شبلنجة هي أول محطة في محافظة القليوبية تعمل بنظام الترشيح الفائق.

في سياق متصل تفقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر لمتابعة سير العمل في المشروع الذي يعمل بطاقة 45 ألف متر مكعب يوميًا ويخدم نحو 225 ألف نسمة لتغذية المدينة و22 قرية تابعة لها بحضور المهندس هاني هاشم، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي، واللواء أحمد شوقي شادي، رئيس مدينة كفر شكر.

واطلع رئيس شركة مياه القليوبية على نسب تنفيذ شبكات المياه، حيث يبلغ طول الشبكات في البر الشرقي 30 كيلو متر بنسبة تنفيذ 90%، بينما يبلغ طول الشبكات في البر الغربي 25 كيلو متر بنسبة تنفيذ 30%.

وشدد رئيس شركة مياه القليوبية على جميع الجهات التنفيذية بضرورة الالتزام بمواعيد الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمحطة وشبكاتها وفق الخطط الموضوعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.