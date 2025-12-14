الأحد 14 ديسمبر 2025
اقتصاد

راندا حامد: إطلاق سوق المشتقات يعيد رسم خريطة التداول في البورصة المصرية

راندا حامد خبيرة
راندا حامد خبيرة أسواق المال
أكدت راندا حامد، خبيرة أسواق المال، أن اقتراب تدشين سوق المشتقات المالية يمثل مرحلة جديدة في تطور البورصة المصرية، من شأنها توسيع أدوات الاستثمار المتاحة ورفع كفاءة إدارة المخاطر داخل السوق.

المشتقات المالية ستُحدث تحولًا في سلوك المتعاملين

وأوضحت أن المشتقات المالية ستُحدث تحولًا في سلوك المتعاملين، عبر إتاحة آليات تحوط أكثر تطورًا، بما يساعد على الحد من حدة التقلبات السعرية، ويعزز قدرة المستثمرين على التعامل مع تغيرات السوق بصورة أكثر احترافية، وهو ما يدعم استقرار السوق على المدى المتوسط.

وأضافت أن السوق الجديدة ستسهم في جذب مؤسسات استثمارية وصناديق أجنبية كانت تتحفظ على الدخول في أسواق تفتقر إلى أدوات حماية متقدمة، لافتة إلى أن هذه الشريحة تمثل عنصرًا رئيسيًا في تعميق السيولة وتحسين جودة التداول.

متطلبات الشركات العاملة في السوق المصري 

وفيما يتعلق بمتطلبات الشركات العاملة، أشارت حامد إلى أن نشاط المشتقات يفرض معايير مختلفة عن التداول التقليدي، تتعلق بتوافر بنية تكنولوجية متقدمة، وأنظمة قادرة على المتابعة اللحظية للمراكز الاستثمارية واحتساب متطلبات الهامش بصورة فورية، إلى جانب أهمية تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع هذا النوع من الأدوات.

وشددت على أن الملاءة المالية ستكون عنصرًا حاسمًا في تحديد الشركات المؤهلة، موضحة أن طبيعة المشتقات تتطلب رؤوس أموال قوية ونسب سيولة مرتفعة، بما يضمن قدرة الشركات على استيعاب التحركات السريعة دون التأثير على انتظام التسويات.

كما لفتت إلى أن منظومة التداول ستعتمد على آليات متعارف عليها عالميًا، تشمل التسوية اليومية وإعادة تقييم المراكز، مع قيام شركة المقاصة بدور الطرف المقابل المركزي، بما يحد من مخاطر التعثر ويعزز الثقة والشفافية داخل السوق.

أهمية البنية التكنولوجية الحالية

وأوضحت أن البنية التكنولوجية الحالية لشركات السمسرة تمثل نقطة انطلاق جيدة، للمشتقات لكنها تحتاج إلى تطوير واسع النطاق لمواكبة متطلبات سوق المشتقات، خاصة فيما يتعلق بأنظمة مراقبة المخاطر والتكامل مع المقاصة.

وتوقعت راندا حامد أن ينعكس إطلاق السوق الجديدة بوضوح على مستويات السيولة ونشاط التداول خلال الفترة الأولى من التشغيل، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في رفع تنافسية البورصة المصرية وتعزيز موقعها بين أسواق المنطقة مع حلول عام 2026.

