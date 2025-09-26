خبير: 6 آليات وأدوات يجب اتباعها لإنجاح سوق المشتقات في مصر

قال الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن سوق المشتقات في البورصات الناشئة مثل مصر يمثل خطوة استراتيجية كبيرة لتطوير عمق السوق المالي وزيادة أدوات التحوط وجذب المستثمرين الأجانب، لكن نجاحه يتوقف على وجود بنية تشريعية، تنظيمية، تكنولوجية، وثقافة استثمارية داعمة.

وأشار إلى أهم الآليات والأدوات التي يجب اتباعها لإنجاح سوق المشتقات في مصر كالتالي:

١- الإطار التشريعي والتنظيمي تحديث القوانين وذلك بإدخال تعديلات على قانون سوق المال تسمح بتداول المشتقات (العقود المستقبلية، الخيارات، عقود المبادلة).

ووضع ضوابط رقابية صارمة لمنع المضاربات العشوائية والتلاعب، مع وضع حدود يومية لحركات الأسعار.

وتحديد آليات إفصاح وشفافية إلزام الشركات بإفصاحات دقيقة وسريعة لتقليل المخاطر المعلوماتية.

٢- البنية التحتية للسوق إنشاء غرفة مقاصة مركزية (Clearing House) متخصصة لإدارة مخاطر المشتقات وضمان التسوية.

تكنولوجيا تداول متطورة أنظمة سريعة وآمنة للتداول الفوري وإدارة المراكز المفتوحة (Margin Calls).

ربط البنوك وشركات السمسرة بنظام موحد يسمح بتنفيذ الأوامر بسرعة وكفاءة.

٣- الأدوات المشتقة الأولى للتطبيق البدء تدريجيًا بمنتجات سهلة الفهم والسيولة: العقود المستقبلية على المؤشرات (EGX30 مثلًا).

العقود المستقبلية على الأسهم القيادية (البنك التجاري الدولي، الشرقية للدخان) عقود الخيارات (Options) بعد نجاح المرحلة الأولى.

لاحقًا يتم إدخال: عقود الذهب والسلع الأساسية (مرتبطة ببورصة السلع المصرية). مشتقات أسعار الفائدة والعملات (عبر التعاون مع البنك المركزي).

٤- بناء الثقافة الاستثمارية برامج تدريب للمستثمرين والوسطاء لفهم المشتقات وأدوات التحوط.

حملات توعية عامة عبر البورصة والإعلام توضح الفوائد والمخاطر.

اختبارات تأهيل للوسطاء قبل السماح لهم بتداول هذه الأدوات.

٥- دعم السيولة تشجيع صناديق الاستثمار والمؤسسات على دخول السوق عبر أدوات المشتقات للتحوط.

وجود صناع سوق (Market Makers) لضمان عمق السوق وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.

حوافز ضريبية وتنظيمية لتشجيع المؤسسات والأفراد على المشاركة.

٦- التكامل مع الأسواق المالية الأخرى وشدد على ضرورة ربط سوق المشتقات مع: بورصة السلع المصرية لتطوير عقود على القمح، السكر، الذهب.

البنوك وشركات التأمين لتوظيف المشتقات كأدوات إدارة مخاطر.

المستثمر الأجنبي عبر اتفاقيات اعتراف متبادل مع أسواق المنطقة.

وتابع: أن نجاح سوق المشتقات في مصر يحتاج الي إصلاح تشريعي وبنية تحتية تكنولوجية ومنتجات تدريجية ونشر الثقافة الاستثمارية وسيولة مؤسسية الفارق بين الرئيس الجديد وسابقيه سيكون في القدرة على خلق الثقة وتطبيق تدريجي واقعي.

