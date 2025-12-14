ضبط 120 طن سوبر فوسفات غير صالح ومواد بترولية دون مستندات بالشرقية

18 حجم الخط

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حملات تموينية مكثفة إحداهما بدائرة مركز فاقوس والأخرى بدائرة مركز منيا القمح وثالثة ببلبيس.

وأسفرت الحملات عن ضبط شونة مواد بناء بها حديد بدون فواتير ومواد بتروليه مجهولة المصدر بالاضافة الى ضبط اسمدة غير صالحة ومحل بقالة به سكر وزيت بدون فواتير.

محطات تموين السيارات تجمع المواد البتروليه

وكشف المهندس احمد القواتشي مديرعام التجارة الداخلية، عن انه تم ضبط طن ونصف حديد بدون فواتير وكذلك 800 كيلوسكربدون فواتير، كما تم ضبط محطة تموين سيارات قامت بتجميع 849 لتر بنزين 80 و1133 لتر بنزين 92، وضبط محطة تموين سيارات أخرى لتجميع 1145 لتر سولار، كما تم ضبط محطة تموين سيارات بدون ترخيص وتجميع 350 لتر سولار وأخرى بدون ترخيص وتجميع 150 لتر سولار، وضبط محل بقالة لحيازته 15 كرتونة زيت طعام.

مستودع بتوجاز مخالف

وأشار إلى أنه تم ضبط محلات أخرى لمخالفة الشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار ومستودع بوتاجاز لممارسة النشاط بشكل غير معتاد، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذًا لقرارات النيابة العامة.

حملة بادارة تموين بيلبيس

كما شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس حسين الربع مديرالإدارة، وبالاشتراك مع مباحث التموين، وأسفرت الحملة عن ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم بدون فواتير دالة على مصدره، كما تم ضبط 120 طن سوبر فوسفات (مدخلات إنتاج أسمدة) غير صالحة للاستخدام الزراعي، في مخالفة جسيمة تمثل غشًا وتدليسًا وإضرارًا بالمزارعين والدعم المخصص لهم.

المهندس السيد حرزالله

من جانبه اكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس منظومة الدعم أو تتعلق بتجميع المواد البترولية أو الأنشطة التجارية غير النظامية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

