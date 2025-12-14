الأحد 14 ديسمبر 2025
السكتيوي: هدفنا إسعاد 40 مليون مغربي بالفوز بكأس العرب

أكد طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي، جاهزية «أسود الأطلس» لمواجهة منتخب الإمارات في نصف نهائي بطولة كأس العرب، في المباراة المقررة غدًا الاثنين بالعاصمة القطرية الدوحة.

مدرب المغرب يتحدث عن مواجهة الإمارات 

وقال السكتيوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إنه سعيد بعودة عبد الرزاق حمد الله إلى صفوف المنتخب، واصفًا إياه باللاعب المقاتل الذي يمتلك غيرة كبيرة على قميص المغرب، ويُعد إضافة قوية للفريق في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.

وأشار مدرب المنتخب المغربي إلى أن تجربته السابقة في اللعب والتدريب داخل دولة الإمارات تمنحه معرفة جيدة بالمنافس، مؤكدًا أن المنتخب المغربي سيتعامل بذكاء وتركيز مع مواجهة الغد أمام فريق منظم وقوي.

وشدد السكتيوي على أن الهدف الرئيسي يتمثل في إسعاد الجماهير المغربية، التي تضع ثقتها في المنتخب، مؤكدًا سعيه مع لاعبيه لتخطي عقبة الإمارات وبلوغ المباراة النهائية من كأس العرب.

وقال: “هدفنا إسعاد 40 مليون مغربي وتخطي عقبة الإمارات وبلوغ النهائي”.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب والإمارات في المباراة النهائية لكأس العرب مع الفائز من مباراة السعودية والأردن.

وانطلقت بطولة كأس العرب في الدوحة في 1 ديسمبر وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه بعد اكتمال المربع الذهبي للبطولة بنهاية دور ربع النهائي.

الجماهير المغربية المربع الذهبي الغد العاصمة القطرية الدوحة المنتخب المغربي المنتخب المغرب لعاصمة القطرية الدوحة

