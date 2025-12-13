اتحاد الكرة الهندي يتبرأ من فوضى زيارة ميسي

18 حجم الخط

أصدر الاتحاد الهندي لكرة القدم بيانا رسميا بخصوص زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للهند وحالة الفوضى التي صاحبت الزيارة.

بيان رسمي من الاتحاد الهندي

وقال الاتحاد في بيان رسمي: يعرب الاتحاد الهندي لكرة القدم عن قلقه العميق بعد الأحداث التي وقعت في ملعب فيفيكاناندا يوبا بهاراتي كريرانجان، حيث أحتشد الآلاف من المشجعين لمشاهدة نجوم كرة القدم العالميين ميسي وسواريز ورودريقو دي باول

كان هذا الحدث خاصًا نظمته وكالة علاقات عامة، ولم يشارك الاتحاد الهندي لكرة القدم في تنظيم هذا الحدث أو التخطيط له أو تنفيذه بأي صفة، علاوة على ذلك لم يتم إبلاغ الاتحاد الهندي لكرة القدم بتفاصيل الحدث، ولم يتم طلب أي موافقة أو تصريح من الاتحاد

نحث جميع الحاضرين على التعاون الكامل مع السلطات المختصة والحفاظ على النظام، يجب أن تظل سلامة وأمن جميع الأفراد المعنيين هي الأولوية القصوى

وشهد ملعب سالت ليك في مدينة كولكاتا الهندية، حالة من الفوضى والتخريب أثناء استقبال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إطار زيارة تستمر ثلاثة أيام، حيث يكشف خلالها نجم إنتر ميامي عن تمثال خاص به في الهند.

فوضى في زيارة ميسي للهند

وأعربت الجماهير الهندية عن غضبها الشديد من سوء تنظيم الحدث، متهمة الجهات المنظمة بالإدارة الفاشلة، بعد أن تحولت أجواء الاستقبال إلى حالة من الارتباك، تخللتها أعمال تخريب داخل محيط الملعب.

ولم يظهر ميسي سوى لمدة 10 دقائق فقط، حيث تم تطويقه بالكامل من قبل المسؤولين والوزراء، ما حال دون تمكن الجماهير من رؤيته أو التفاعل معه، الأمر الذي زاد من حدة الاستياء بين الحاضرين الذين توافدوا بأعداد كبيرة أملًا في مشاهدة النجم العالمي عن قرب.

وتسببت هذه الأحداث في موجة انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بمحاسبة المنظمين وتحسين إدارة مثل هذه الفعاليات الجماهيرية مستقبلًا.

وتواجد رفقة ميسي عدد من نجوم فريقه إنتر ميامي الأمريكي، وعلى رأسهم المهاجم الهداف لويس سواريز، والتقى عدد من النجوم في الهند خلال تلك الزيارة التي بدأت اليوم.

