الهيئة الوطنية: تصعيد مرشح الوفد في إعادة الانتخابات بحدائق القبة بسبب وفاة أحمد جعفر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (تابع)، الصادر في 11 ديسمبر 2025، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 76 لسنة 2025، بشأن تصعيد ترشيح مرشح الوفد سيد عيد، بدلًا من مرشح حزب مستقبل وطن المتوفى أحمد جعفر لخوض جولة الإعادة من المرحلة الثانية فردي، بدائرة حدائق القبة بالقاهرة

وجاء نص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات "تصعيد المرشح سيد محمد عيد عبد الله وشهرته (سيد عيد)، حـزب الوفـد المصرى عن الدائرة الخامـسة ومقرهـا قـسم حـدائق القبـة، محافظـة القـاهرة بالنظام الفردى، بدلًا من المرشح المتوفى أحمد السيد عبـد العـال أحمـد وشـهرته (أحمد جعفر)، حزب مستقبل وطن، لخوض جولة الإعادة من المرحلة الثانية طبقًـا للكشف المرفق والترتيب الوارد به.

وجاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الاطلاع على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقـم ٣٨ لـسنة ٢٠٢٥ بـشأن الجـدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعـلان نتيجـة انتخابات مجلس النواب (الجولة الأولى من المرحلة الثانية).

كما جاء بعد الاطلاع على شهادة الوفاة الصادرة عن مستشفى فؤاد حبيب التى تفيد تحقق وفاة أحمد السيد عبد العال أحمد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/١١ ؛ وعلى موافقة مجلـس إدارة الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات بجلـسته المعقـودة بتاريخ 11/12/2025.





