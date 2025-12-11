الوطنية للانتخابات: الوكيل فقط له حق حضور الفرز واستلام الحصر العددي للأصوات

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك فارقًا واضحًا في الاختصاصات بين المندوب والوكيل داخل العملية الانتخابية، وذلك لضمان انضباط سير الإجراءات داخل لجان الاقتراع والفرز.

وأوضح "بنداري" خلال مؤتمر صحفي، لاستعراض مجريات العملية الانتخابية في ختام اليوم الثاني والأخير للتصويت بالدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل، أن المندوب هو المخوَّل بحضور لجان الاقتراع ومتابعة سير التصويت داخل اللجان الفرعية طوال اليوم الانتخابي، طبقًا للقانون المنظم للعملية الانتخابية.

وأضاف أن الوكيل يختلف عن المندوب، إذ يحق له حضور عمليات الفرز واستلام محاضر الحصر العددي من اللجان العامة، وذلك بناءً على توكيل عام أو خاص صادر من المترشح، أو من المترشح نفسه في حال حضوره شخصيًا.

وشدد المدير التنفيذي للهيئة على أن ما يصدر عن رؤساء اللجان العامة عقب انتهاء الفرز هو إعلان للحصر العددي فقط، ولا يُعد نتيجة نهائية للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج الرسمية هو اختصاص أصيل وحصري للهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

