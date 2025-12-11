الوطنية للانتخابات: تلقينا 18 شكوى في ثاني أيام التصويت بالدوائر الـ 30 الملغاة بالمرحلة الأولى

18 حجم الخط

عقد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض مجريات العملية الانتخابية في ختام اليوم الثاني والأخير للتصويت بالدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل.

وأوضح بنداري أن غرفة العمليات تلقت خلال يومي التصويت 18 شكوى، تنوّعت بين 7 شكاوى تتعلق بالتكدس داخل بعض اللجان، و6 شكاوى حول محاولات توجيه الناخبين، و3 شكاوى بشأن تعنت أو غلق بعض اللجان، إضافة إلى 3 شكاوى تتعلق برشاوى انتخابية.

وأكد أنه تم فحص جميع الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما جرى إزالة أسبابها وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أنه تم تمكين جميع الناخبين المتواجدين داخل المحيط الانتخابي من التصويت قبل غلق اللجان، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وأجريت الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون . داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس

