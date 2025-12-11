رئيس الوزراء يصدر 18 قرارًا جديدًا اليوم

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50، الصادرة في 11 ديسمبر 2025، 18 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة بالمجان لصالح عدد من المشروعات في المحافظات.

وجاءت أهم قرارات رئيس الوزراء اليوم كالتالي:

قرار رئيس الوزراء رقم 4356 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحي السلام محافظة القاهرة، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة مجمع معاهد.

وقرار رئيس الوزراء رقم 4357 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بقرية الغبايشة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، بالمجان، لصالح مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

قرار رئيس الوزراء رقم 4358 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية المنشأة الصعرى مركز قلين محافظة كفر الشيخ، بالمجان، لصالح وزارة الشباب والرياضة.

قرار رئيس الوزراء رقم 4359 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية قمن العروس مركز الواسطى محافظة بني سويف، بالمجان، لصالح منطقة بني سويف الأزهرية.

قرار رئيس الوزراء رقم 4360 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية الشيخ رحومة مركز طهطا محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس الوزراء رقم 4361 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية أبو خلقة مركز دير مواس محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

تخصيص أراض من أملاك الدولة بالمجان للمشروعات

قرار رئيس الوزراء رقم 4362 لسنة 2025، بإلغاء قرار رئيس الةوراء رقم 2157 لسنة 2016، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمركز طنطا محافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

قرار رئيس الوزراء رقم 4363 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحوض داير الناحية زمام قرية دراجيل مركز ومدينة الشهداء محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح جمعية المحافظة على القرآن الكريم والحج والعمرة بدارجيل.

قرار رئيس الوزراء رقم 4364 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية عرابة أبو عزيز مركز مدينة المراغة محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

قرار رئيس الوزراء رقم 4365 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع راضي عمرون حسانين، بحوض المبل زمام قرية قمن العروس مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

قرار رئيس الوزراء رقم 4366 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ضمن منطقة دروسة زمام مدينة موط محافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة.

قرار رئيس الوزراء رقم 4367 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية تنيدة مركز ومدينة بلاط محافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

قرارات رئيس الوزراء اليوم

قرار رئيس الوزراء رقم 4368 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام مدينة موط بمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

قرار رئيس الوزراء رقم 4369 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمنطقة المدخل الشرقي زمام مدينة مرسى مطروح بمحافظة مرسى مطروح، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة.

قرار رئيس الوزراء رقم 4370 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحوض درب المعاش بمنطقة الجمهورية بحي ثان المحلة الكبرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

قرار رئيس الوزراء رقم 4371 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحوض بحر اللازق زمام قرية كفر شمارة ناحية سنبو الكبرى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

قرار رئيس الوزراء رقم 4372 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بتجمع حي السلام مركز ومدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

قرار رئيس الوزراء رقم 4373 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بزمام قرية المشاودة الغربية مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.