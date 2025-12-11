الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى 6 شكاوى من الأحزاب وتعمل على حلها دون عرقلة التصويت

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي 6 شكاوى من الأحزاب السياسية على مدار اليوم الثاني والأخير للتصويت في انتخابات الـ 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء شكاوى من عدد من الأحزاب السياسية، بواقع:

حزب صوت الشعب: شكوى واحدة.

حزب العدل: شكوتان.

حزب المؤتمر: 3 شكاوى.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: شكوى واحدة.

حزب الشعب الجمهوري: شكوى واحدة.

حزب الدستور: شكوى واحدة.

وأضاف أنه تمت إزالة جميع المشكلات التي وردت من الأحزاب والتواصل مع رؤساء اللجان للتحقق من أي وقائع قد تعرقل سير العملية الانتخابية، مع توجيه الأحزاب بتقديم الشكاوى الورقية إلى اللجان العامة المختصة.



وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

مركز الداخلة والفرافرة

أسوان:

قسم أول أسوان

مركز النوبة

مركز إدفو

الأقصر:

قسم الأقصر

مركز القرنة

مركز إسنا

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

المنيا:

قسم أول المنيا

مركز مغاغة

مركز أبو قرقاص

مركز ملوى

مركز دير مواس

الجيزة:

قسم الجيزة

مركز البدرشين

قسم بولاق الدكرور

قسم العمرانية

قسم الأهرام

قسم أكتوبر

مركز منشأة القناطر

البحيرة:

مركز المحمودية

مركز حوش عيسى

مركز الدلنجات

مركز كوم حمادة

سوهاج:

مركز البلينا

أسيوط:

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبوتيج

الفيوم:

مركز سنورس



