أول تعليق لرسام "المليجي بالكمامة" على ظهور اللوحة خلف أحمد السقا

علق الفنان التشكيلي محمد بسيوني على الهجوم الذي شهدته لوحته والتي عرفت إعلاميًا بـ “المليجي بالكمامة” للفنان محمود المليجي عقب ظهورها خلف الفنان أحمد السقا في الفيديو الذي دعم فيه لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح.

وكتب بسيوني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “النهارده الصبح قمت من النوم على تليفون صديقي محمد فكري وبعدين لقيت اتصالات كتير ما كنتش سامعها وأنا نايم ولقيت منشنز كتير على فيديو أحمد السقا بيتكلم عن ليفربول وصلاح واللوحه في الخلفية”.

وتابع الفنان التشكيلي: “أحمد السقا يمتلك مجموعة من لوحاتي الخاصة بمجموعة الجائحة أو “pandemic””

وأكد الفنان أنه لم يستاء من التعليقات والهجوم الذي ناله عمله الفني، موضحًا: “قمت أتفرج واقرأ الكومنتات كتير منها كان لطيف وكتير منها كان كوميدي في حد كان كاتب إن الفنان اللي رسم اللوحة أكيد مريض نفسي، أنا قريت الكومنت وضحكت كتير ما زعلتش لأني صحيح مؤمن بكمية الفكاهة غير المبررة عند عموم المصريين لكن أكيد مش هغضب منه وكتير حاولوا يرموها على زوجة الفنان السابقة بس الصراحة استمتعت كتير بقراءة التعليقات” .

وشدد محمد بسيوني على أهمية هذه اللوحة له على المستوى الشخصي، مضيفًا: “اللوحة دي بالنسبة لي مهمة جدا كانت أول لوحة أنفذها في مرسمي من المجموعة والظريف إني كنت لسا في مرحلة بناء المرسم الأخير فرسمتها في غرفة صغيرة وضيقه لأني ما كانش عندي ساعتها مرسم وكنت سيبت مرسمي القديم وجاءت اللوحة كأول مرة أمسك الألوان بعد انقطاع وقت ليس بالبسيط انقطعت فيه لرسم الاسكتشات في غرفة الاستراحة في مزرعتي هربا من البيت وقت الحظر الطويل، ما زلت أذكر هذه الأوقات كثيرا واللوحة كانت بالنسبة لي متعة كبيرة لأني كانت واحشني الألوان والكانفس كتير وجات عشان استمتع بالشغل”

واختتم الفنان التشكيلي منشوره بشكر الفنان أحمد السقا على إعادة هذه الذكريات له قائلا: “شكرا للفنان أحمد السقا على تهييج الذاكرة”.

مجموعة الجائحة للفنان محمود بسيوني

جدير بالذكر أن مجموعة "pandemic" أو الجائحة قد رسمها وانجزها الفنان محمد بسيوني في فترة الكرونا، فقال: “ انهيتها معتزلا بين مزرعتي ومرسمي فترة الحظر والتي بمجرد إنجازها مررت بتجربتي الثانية في المعاناة من المرض الذي ضربني بعد مضي شهر واحد من عرض الأعمال في جاليري Easel&Camera ـ الإصابة الأولى كانت في شنغهاي قبيل الإعلان عن المرض والثانية كانت بعد عرض الأعمال”.

