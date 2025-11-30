الإثنين 01 ديسمبر 2025
آيتن عامر تكشف تفاصيل إصابتها في عينها وتدخل السقا لإنقاذ الموقف (فيديو)

آيتن عامر، فيتو
آيتن عامر، فيتو
آيتن عامر، كشفت الفنانة آيتن عامر، كواليس الأزمة الصحية التي تعرضت لها في عينيها، مشيرة إلى تدخل النجم أحمد السقا لمساعدتها، واصفة ما حدث بأنه "نفس الفيلم" الذي عاشه السقا سابقًا.

 

مشاكل في عصب العين اليسرى والدعم الفوري من أحمد السقا

وأوضحت الفنانة آيتن عامر خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc: أنها عانت منذ حوالي 15 يومًا من مشكلة في عصب عينها اليسرى، مما سبب لها توترًا شديدًا، فقررت اللجوء إلى أحمد السقا باعتباره "الأخ الأكبر" ولديه خبرة سابقة مع إصابات العيون الخطيرة.

وقالت: "كلمت أحمد السقا قلت له الحقني عصب عيني مش مظبوط والموضوع بدأ يوترني ويبقى ملحوظ"، موضحة أن السقا حجز فورًا موعدا لها مع الدكتور حازم ياسين، وأنها تركت التصوير وذهبت للكشف، حيث طمأنها الطبيب ووصف العلاج اللازم.

 

حادث طلقة فاشلة لايتن عامر أثناء التصوير وتدخل عاجل

وأضافت آيتن أن المفاجأة الثانية حدثت في نفس اليوم أثناء تصوير مشهد فرح وهي ترتدي فستان الزفاف، حيث أدى إطلاق النار (الفارغ) إلى خروج ظرف الطلقة الساخن واصطدامه بعينها اليمنى، ما تسبب في بقعة دموية وسيلان الدموع بشكل لا إرادي.

وأكدت أن الحادث خلق توترًا وقلقًا كبيرًا بين زملائها ياسر جلال والمخرج أحمد شفيق والمنتجة مها سليم، لكنها تحاملت على نفسها واستكملت التصوير.

 

إسعافات ليلية لايتن عامر وإرشادات أحمد السقا حتى صباح اليوم التالي

تابعت الفنانة أنها لجأت للسقا مرة أخرى في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، قائلة: "روحت كلمت أحمد السقا الساعة 2 بالليل قلت له إلحقني مش هعرف أكلم الدكتور دلوقتي"، ليرشدها السقا إلى الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة حتى صباح اليوم التالي.

واختتمت آيتن حديثها بأن التشخيص الطبي أوضح وجود كدمة شديدة أدت لتهتك الشعيرات الدموية، مؤكدة أن الأمر مر بسلام، فيما أشادت الإعلامية إسعاد يونس بالدكتور حازم ياسين ودوره في إنقاذ الموقف، واصفة إياه بأنه أحد علماء العيون.

الجريدة الرسمية