باحث عن تزايد شائعات الإعلام الإخواني: لعبة قديمة لنشر الإحباط في المجتمع

قال منتصر عمران، الباحث في شئون الجماعات الدينية: إن الإعلام التابع لجماعة الإخوان انتهج منذ سقوط حكم الجماعة، سياسة قائمة على تصيد الأخطاء وتضخيم السلبيات ونشر الشائعات، مؤكدا أنها لعبة قديمة تهدف إلى صنع حالة من الإحباط العام وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة، دون تقديم أي حلول أو بدائل حقيقية.

مظاهر عداء الإخوان للدولة المصرية

ويضيف عمران، أن هذا الخطاب الإعلامي يتسم بثبات الموقف العدائي بغض النظر عن طبيعة القرار أو الملف المطروح، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو حتى رياضيًا، معتبرًا أن تبدل المواقف بحسب الظرف يكشف غياب المهنية وتحول الإعلام إلى أداة سياسية خالصة.

ويوضح الباحث أن خطورة هذا الإعلام تتزايد عندما يمتد إلى ملفات تمس الأمن القومي، من خلال ترويج روايات مضللة حول الموقف المصري من قضايا إقليمية حساسة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي ليس النقد أو الإصلاح، وإنما نشر اليأس وبث الشكوك داخل المجتمع.

سر تصعيد الهجوم الإخواني على الدولة المصرية

ومنذ سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر عام 2013 وخروج قياداتها إلى الخارج، اتجهت الجماعة إلى توظيف منصاتها الإعلامية كإحدى أهم أدوات المواجهة مع الدولة المصرية، في محاولة للتأثير على الرأي العام داخليًا وخارجيًا، عبر خطاب يقوم على التشكيك المستمر، وتضخيم الأزمات وتقديم روايات بديلة للأحداث.

وتشير متابعات إعلامية إلى أن المنصات المحسوبة على جماعة الإخوان كثفت نشاطها خلال السنوات الماضية عبر قنوات فضائية ومواقع إلكترونية ومنصات تواصل اجتماعي تبث من خارج مصر، مستفيدة من المساحات المفتوحة في بعض الدول الغربية، وموجهة خطابها بالأساس إلى الداخل المصري، مع التركيز على الملفات الأكثر حساسية وتأثيرًا على المزاج العام.

ويعتمد الإعلام الإخواني على متابعة الأحداث اليومية، سواء كانت قرارات اقتصادية أو قضايا خدمية أو ملفات رياضية، وتحريفها للتشكيك في النوايا، وتفسير كل خطوة رسمية باعتبارها فشلًا أو مؤامرة، وهو ما يراه مراقبون محاولة دائمة لإبقاء حالة التوتر قائمة، بغض النظر عن طبيعة القرار أو نتائجه الفعلية على الأرض.

كما يلفت باحثون إلى أن هذا الخطاب يتبني روايات تمس قضايا الأمن القومي والعلاقات الإقليمية، خاصة في أوقات الأزمات والصراعات، ما يفتح الباب أمام تداول معلومات غير دقيقة أو منزوعة السياق، ويطرح تساؤلات حول معايير المهنية والمسؤولية في التعامل مع مثل هذه الملفات الحساسة.

