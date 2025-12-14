الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

باحث عن تزايد شائعات الإعلام الإخواني: لعبة قديمة لنشر الإحباط في المجتمع

إعلام الإخوان، فيتو
إعلام الإخوان، فيتو
18 حجم الخط

قال منتصر عمران، الباحث في شئون الجماعات الدينية: إن الإعلام التابع لجماعة  الإخوان انتهج منذ سقوط حكم الجماعة، سياسة قائمة على تصيد الأخطاء وتضخيم السلبيات ونشر الشائعات، مؤكدا أنها لعبة قديمة تهدف إلى صنع حالة من الإحباط العام وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة، دون تقديم أي حلول أو بدائل حقيقية.

مظاهر عداء الإخوان للدولة المصرية 

ويضيف عمران، أن هذا الخطاب الإعلامي يتسم بثبات الموقف العدائي بغض النظر عن طبيعة القرار أو الملف المطروح، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو حتى رياضيًا، معتبرًا أن تبدل المواقف بحسب الظرف يكشف غياب المهنية وتحول الإعلام إلى أداة سياسية خالصة.

ويوضح الباحث أن خطورة هذا الإعلام تتزايد عندما يمتد إلى ملفات تمس الأمن القومي، من خلال ترويج روايات مضللة حول الموقف المصري من قضايا إقليمية حساسة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي ليس النقد أو الإصلاح، وإنما نشر اليأس وبث الشكوك داخل المجتمع.

سر تصعيد الهجوم الإخواني على الدولة المصرية 

ومنذ سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر عام 2013 وخروج قياداتها إلى الخارج، اتجهت الجماعة إلى توظيف منصاتها الإعلامية كإحدى أهم أدوات المواجهة مع الدولة المصرية، في محاولة للتأثير على الرأي العام داخليًا وخارجيًا، عبر خطاب يقوم على التشكيك المستمر، وتضخيم الأزمات وتقديم روايات بديلة للأحداث.

وتشير متابعات إعلامية إلى أن المنصات المحسوبة على جماعة الإخوان كثفت نشاطها خلال السنوات الماضية عبر قنوات فضائية ومواقع إلكترونية ومنصات تواصل اجتماعي تبث من خارج مصر، مستفيدة من المساحات المفتوحة في بعض الدول الغربية، وموجهة خطابها بالأساس إلى الداخل المصري، مع التركيز على الملفات الأكثر حساسية وتأثيرًا على المزاج العام.

ويعتمد الإعلام الإخواني على متابعة الأحداث اليومية، سواء كانت قرارات اقتصادية أو قضايا خدمية أو ملفات رياضية، وتحريفها للتشكيك في النوايا، وتفسير كل خطوة رسمية باعتبارها فشلًا أو مؤامرة، وهو ما يراه مراقبون محاولة دائمة لإبقاء حالة التوتر قائمة، بغض النظر عن طبيعة القرار أو نتائجه الفعلية على الأرض.

كما يلفت باحثون إلى أن هذا الخطاب يتبني روايات تمس قضايا الأمن القومي والعلاقات الإقليمية، خاصة في أوقات الأزمات والصراعات، ما يفتح الباب أمام تداول معلومات غير دقيقة أو منزوعة السياق، ويطرح تساؤلات حول معايير المهنية والمسؤولية في التعامل مع مثل هذه الملفات الحساسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإخوان جماعة الإخوان الأمن القومي سقوط حكم الجماعة نشر الشائعات

الأكثر قراءة

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور جوتيريش

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

الصحة: تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة بالدقهلية خلال 4 أشهر

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads