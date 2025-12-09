رئيس الحزب الناصري يعلق على قرار ولاية فلوريدا بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية

18 حجم الخط

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن قرار ولاية فلوريدا الأمريكية بـتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمات إرهابية أجنبية يمثل إدراكًا دوليًا حقيقيًا لطبيعة هذا التنظيم العابر للحدود، الذي يموّل التطرف ويروّج لأفكار متطرفة تهدف إلى تقويض الدول واستغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية.

وقال أبو العلا فى بيان للحزب: إن هذه الخطوة تأتي بعد تحرك مشابه لولاية تكساس في نوفمبر الماضي، مؤكدًا أن الإخوان ليست جماعة سياسية عادية، بل تنظيم عقائدي متطرف يسعى لإقامة خلافة عالمية على حساب الأمن والاستقرار، ويتستر خلف جمعيات ومنظمات مدنية لنشر فكره العنيف والتحريض على العنف والإرهاب.



مصر كانت من أوائل الدول التي واجهت هذا التنظيم الفكري والأمني

وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي واجهت هذا التنظيم الفكري والأمني، وحاربت كل محاولاته لاختراق المجتمعات واستغلال الدين كأداة للهيمنة، مؤكدًا أن التجربة المصرية نموذج واضح على كيفية التصدي للفكر الإخواني المتطرف.

مطالبة الدول الحرة في العالم بتبني نفس خطوات فلوريدا وتكساس

ودعا أبو العلا، الدول الحرة في العالم لتبني نفس خطوات فلوريدا وتكساس، وتعزيز التعاون الدولي لتجفيف منابع الإرهاب الفكري والسياسي، وقطع أي طريق أمام التنظيمات العابرة للحدود التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين، مؤكدًا أن الإخوان جماعة إرهابية لا مكان لها في أي دولة تحترم سيادتها وحقوق شعبها.

ويذكر أن ولاية فلوريدا الأمريكية، إدراج جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، منظمتين إرهابيتين أجنبيتين، على خطى ولاية تكساس.

وأعطى حاكم فلوريدا رونن ديسانتيس، توجيهات إلى جميع وكالات ومؤسسات الولاية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي دعم أو امتيازات، مباشرة أو غير مباشرة، لأي جهة تقدّم "مساندة مادية" للمنظمتين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الأنشطة غير القانونية لهما داخل الولاية، ويشمل ذلك منع أى شخص يتعاون أو يقدم الدعم للمجهتين من الإمتيازات والموارد التي تتيحها الولاية. وجاء ذلك الإعلان من خلال منشور لحاكم الولاية عبر منصة إكس.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد أن أعلن حاكم تكساس جريج أبوت الشهر الماضي، تصنيف الإخوان، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، منظمتين إرهابيتين أجنبيتين واعتبارهما ضمن الكيانات الإجرامية العابرة للحدود.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقَّع في 24 نوفمبر 2025، أمرا تنفيذيا يبدأ الإجراءات الرسمية لتصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية.

ويستهدف القرار الفروع في مصر ولبنان والأردن، في خطوة تهدف إلى مواجهة ما وصفه البيت الأبيض بـ"الشبكة العابرة للقارات للإخوان التي تغذي الإرهاب".

