طارق السويدان خارج اللعبة، هل انتهت جماعة الإخوان في الكويت؟

في خطوة مفاجئة، أعلنت دولة الكويت اليوم سحب الجنسية عن الداعية طارق السويدان، القرار أثار موجة واسعة من الجدل داخل البلاد وخارجها «عربيًا وإسلاميًا»، فشكليا القرار يأتي في ظل حملة يديرها القصر الحاكم في الكويت منذ أشهر لمراجعة آليات الحصول على الجنسية، لكن المتابعين لما يحدث على الساحة وعقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الإخوان يرون الأمر مختلفا في حالة «السويدان» الذي يعد أحد أبرز وجوه تيار الإسلام السياسي في الخليج بشكل عام والإخوان بصفة خاصة.

من هو طارق السويدان؟

طارق محمد السويدان، داعية كويتي ومؤلف، اشتهر بمحاضراته في التاريخ الإسلامي والإدارة والقيادة، كما عمل في الإعلام والتعليم، وكان له حضور واسع في القنوات التعليمية والدعوية العربية.

وعرف السويدان بدعمه لمواقف الإسلام السياسي من ثورات الربيع العربي، في مرحلة ما بعد 2011، إلا أن هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجيًا، واصفًا تلك الثورات بـ«الخراب» بعد أن لاحظ تداعياتها السياسية والاجتماعية في الدول التي شهدتها.

تفاصيل علاقة الإخوان بـ طارق السويدان

ارتبط «السويدان» تاريخيًا بالتيار الإخواني، لكن علاقته ظلت محل جدل؛ فبينما يدعمه أنصار الجماعة بكل قوة على مواقع التواصل، كانت مواقفه أحيانًا مستقلة أو متباعدة عن سياسات الجماعة الرسمية.

والقرار الكويتي الأخير جاء رسميًا عبر مرسوم أميري، ولم يشر إلى تهم محددة، لكنه جاء ضمن حملة شاملة لمراجعة الجنسيات في البلاد، والتي تستهدف وفق السلطات «ضبط الأمن القومي وتصحيح أوضاع منح الجنسية».

ومع ذلك يشكل سحب الجنسية الكويتية من طارق السويدان ضربة كبيرة لمشروع الإسلام السياسي والإخوان على وجه التحديد في الكويت، لاسيما أن «السويدان» كان أحد أهم أصواتهم مما يعني أن القرار قد يكون البداية لتصفية أوسع لمؤسسات ونفوذ الجماعة في البلاد.

ويقول الدكتور تيسير عابد، أستاذ العلوم السياسية، أن طارق السويدان، أحد أبرز منظري حركة الإخوان في العالم العربي، ولم يعد مجرد شخصية دعوية، بل أصبح رمزًا لجزء من المشروع السياسي الذي لطالما شكل تحديًا للأنظمة الخليجية.

ويضيف «عابد» أن توقيت القرار قد يكون مرتبطًا بشكل غير مباشر بالقرارات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالإخوان، والتي هدفت إلى تضييق هامش الحركة السياسية للإخوان في المنطقة.

وفقا لتصريح أستاذ العلوم السياسية، مثل هذه القرارات لا تأتي في فراغ، فهي جزء من تحولات استراتيجية أكبر، وبالتالي سحب الجنسية عن السويدان يحمل رسالة واضحة للتيارات الإسلامية السياسية، مفادها أن أي مشروع سياسي مرتبط بالدين يجب أن يكون ضمن إطار قانوني ودستوري محدد، والتجاوز بأي شكل سيواجه بإجراءات صارمة، وهذه الخطوة ستكون بداية لسلسلة تحركات أوسع في مواجهة النفوذ الإخواني في الكويت والمنطقة.

