بعد تكساس وفلوريدا، هل يصمد الإخوان أمام تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية بإعلانها جماعة إرهابية؟

بعد تكساس وفلوريدا هل تستطيع الإخوان التصدي لتصعيد الولايات المتحدة الأمريكية بإعلانها جماعة إرهابية؟، وطرح الكثير من الأسئلة، أخطرها حتى الآن: لماذا تتجه ولايات أمريكية لاتخاذ هذا المسار، وكيف تتعامل الجماعة مع هذا النوع من الضغوط؟

آخر أزمات الإخوان في الولايات المتحدة

سارت فلوريدا على خطى ولاية تكساس، التي سبقتها بأيام عبر قرار مشابه أصدره الحاكم جريج أبوت، وأمر فيه المدعي العام باتخاذ إجراءات قانونية لإغلاق أنشطة المنظمتين داخل الولاية، معتبرًا أن الإخوان وكير غير مرحب بهم، ومتهمًا إياهم بـ«العنف والترهيب وتقويض القوانين الأمريكية».

أما ديسانتيس حاكم فلوريدا فبنى أمره التنفيذي على وصف جماعة الإخوان بأنها تنظيم عابر للحدود يسعى لإقامة خلافة إسلامية عالمية، ولها ارتباطات مباشرة بـ حركة حماس، كما استند إلى ملفات تتعلق بمنظمة كير، قائلًا إنها أدرجت سابقًا «متآمرًا غير مدان» في واحدة من أكبر قضايا تمويل الإرهاب في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته نيويورك بوست.

رد الإخوان على تصنيفها جماعة إرهابية في أمريكا

الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية منتصر عمران يرى أن الجماعة، التي تواجه تضييقًا داخليًا وخارجيًا متزايدًا منذ سنوات، بدأت بالفعل في صياغة ما يشبه «خطة امتصاص» للقرارات الغربية المتصاعدة، تشبه في جوهرها ما حاولت القيام به سابقًا تجاه قرارات إدارة ترامب.

ويوضح أن الجماعة تسعى لإعادة تقديم نفسها كـ«جماعة ضغط» بدلًا من جماعة تسعى لمنازعة الحكم، في محاولة للظهور بمظهر الفاعل السياسي غير المواجه للدولة، مع الحفاظ على قواعدها الخارجية.

ويستشهد عمران بتاريخ الإخوان قبل سقوط حكمها في مصر، حين كانت تعتمد بشكل كبير على العمل الاجتماعي والدعوي وتقديم الخدمات للفئات الفقيرة، رعاية الأيتام، مساعدات مالية، نشاطات تحفيظ القرآن، وجمعيات خيرية متعددة، لكنه يشير إلى أن المشهد تغير جذريًا اليوم، بعدما تبنت الدولة المصرية دورًا مباشرًا في هذه المجالات، وقننت تقديم الخدمات عبر مؤسسات حكومية ومدنية، مما أغلق المساحات التي كانت الجماعة تستغلها سابقًا للتغلغل داخل المجتمع.

وبناءً على ذلك، يرى الباحث أن الجماعة باتت أمام معضلة وجودية، فهي لم تعد تملك المساحة الاجتماعية التي كانت تتحرك فيها داخل مصر، ولا تستطيع مواجهة تحديات التصنيف الخارجي عبر خطابها التقليدي، بينما تعمل الدولة المصرية على تعطيل أي محاولة لعودة الإخوان إلى المشهد السياسي المحلي أو الإقليمي، باعتبار أن وجود جماعة محظورة تعمل ضد الدولة يعني تهديدًا مباشرًا للاستقرار والأمن الوطني.

