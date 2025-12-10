الأربعاء 10 ديسمبر 2025
خارج الحدود

سلامة عبد القوي الحرامي، هاشتاج معيب يفضح عملية نصب بـ 200 ألف دولار داخل جماعة الإخوان

سلامة عبدالقوي، فيتو
سلامة عبدالقوي، فيتو
سلامة عبد القوي، تحول إلى الاسم الأبرز وسط عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية" الفارين خارج البلاد، بعد الكشف عن تورطه فى الاستيلاء على 200 ألف دولار من شريك إخواني آخر هارب بتركيا بعد إيهامه بإقامة مدرسة في إسطنبول.

قضية الإخواني الهارب سلامة عبد الحق في تركيا

وتورط سلامة عبد القوي، فى واقعة الاستيلاء على 200 ألف دولار، بعد أيام من كشف قضية سرقة تبرعات غزة المعروفة إعلاميا بـ "وقف الأمة"، ووفق حسابات موالية لـ جماعة الإخوان في العاصمة التركية "أنقرة" تورط الإخواني الهارب إلى تركيا سلامة عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف الأسبق، وأحد الموالين لـ جبهة صلاح عبد الحق، في الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 ألف دولار من أحد العناصر الإخوانية بتركيا عقب إيهامه باعتزامه إنشاء مدرسة خاصة بمدينة إسطنبول التركية بالشراكة بينهما، إلا أنه لم يقم بتنفيذ ذلك المشروع ورفضه رد الأموال المشار لها لصاحبها. 

عناصر الإخوان تدشن هاشتاج “سلامة عبد القوي الحرامي”

وشرعت عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية" في تبادل الاتهامات فيما بينهم بشأن اتهامات بالسرقة والنصب متعلقة بقضية تحت هاشتاح #سلامة_عبدالقوي_الحرامي، وتم الكشف عن القضية فى إطار الخلافات بين جبهتي تنظيم الاخوان فى لندن واسطنبول، خاصة بين جبهة محمود حسن وجبهة صلاح عبد الحق، والجبهات المنشقة الأخرى عن الجماعة، حيث يُعتبر سلامة عبدالقوي أحد أبرز ممولي جبهة صلاح عبد الحق في السنوات الماضية.

جماعة الإخوان، فيتو
جماعة الإخوان، فيتو

وجاء الاتهام الجديد لـ سلامة عبد القوي، بعد أيام من اتهام حركة حماس لعدد من أعضاء التنظيم الدولى للإخوان فى تركيا باختلاس تبرعات لإغاثة قطاع غزة وصلت إلى نحو 500 مليون دولار تم جمعها من مختلف بلدان العالم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة فى أكتوبر 2023، ولم يتم توصيلها للقطاع بعد ذلك.

الفضيحة المالية وفق ما تشير الأنباء المتواترة عنها، تورط فيها قادة جماعة الإخوان وحلفاؤهم في تركيا والأردن، خاصة أعضاء ما يسمي بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بعد جمع ما يقارب نصف مليار دولار تحت اسم "وقف الأمة" لدعم وإغاثة أهل غزة.

وأصدرت حركة حماس، بيانًا رسميًا انتشر على عدة مواقع إخبارية الشهر الماضى –رغم التشكيك فى صحته أكد المراقبون توافقه مع إيجديات الحركة-، رفعت فيه الغطاء بالكامل عن جمعية "وقف الأمة" والقائمين عليها، مؤكدة أن حملة جمع التبرعات لا تمثلها، وأن الأموال التى تم جمعها باسم اغاثة سكان غزة جرى التصرف فيها خارج غزة وخارج أهداف الإغاثية، وشدد بيان حماس على أن تنظيم الإخوان استخدم مؤسسة وقف الأمة لجمع الأموال باسم القدس وغزة واستولى عليها.

وأعلنت حماس عن تبرؤها من ثلاث مؤسسات وهي " وقف الأمة"، و"منبر الأقصى"، و"كلنا مريم"، وكذلك مسئولى هذه المؤسسات؛ سعيد أبو العبد، وفؤاد الزبيدي، وعبدالله سمير، وخلدون حجازي، وأحمد العمري، وزيد العيص.

ولاية فلوريدا الأمريكية تصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

 

 

 

