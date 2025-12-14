الأحد 14 ديسمبر 2025
وليد جمال الدين: 48 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية بإجمالي استثمارات 1.325 مليار دولار لتعزيز الصادرات الصناعية المصرية

باستثمارات صينية 100 مليون دولار، إقامة أكبر مجمع غزل ونسيج بالقنطرة غرب الصناعية

جانب من توقيع العقد،
جانب من توقيع العقد، فيتو
وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، عقد مشروع شركة "زيجيانج جيانشينج جروب، المعروفة تجاريًا باسم “جاسان جروب”، وهي إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الملابس غير المخيطة والملابس الرياضية والجوارب، وذلك لإقامة مجمع صناعي متكامل بـمنطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 300 ألف متر مربع.  

 

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع صيني لمنسوجات المايكروفايبر بالقنطرة غرب

وضع حجر أساس مصنع شين مين للزجاج بـ"اقتصادية قناة السويس"

100 مليون دولار، تكلفة المشروع  

يُقام المشروع بتكلفة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 4.7 مليار جنيه مصري)، بتمويل ذاتي 100%، ويُنفّذ المشروع على ثلاث مراحل متتالية، ويشمل أنشطة الغزل والنسيج، وتصنيع الملابس الجاهزة والرياضية، والملبوسات بدون خياطة، والجوارب، والإكسسوارات، ونسيج المطاط، والصباغة.

ويستهدف المشروع تصدير 90% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، بينما يُخصص 10% للسوق المحلي، ومن المقرر أن يوفّر نحو 6000 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل الكامل، ووقّع عن الشركة ماوي تشانغ بصفته رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة. 

جانب من توقيع العقد، فيتو
جانب من توقيع العقد، فيتو

انضمام "جاسان جروب" إلى قائمة المستثمرين العالميين بمنطقة القنطرة غرب 

وأعرب وليد جمال الدين عن ترحيبه بانضمام "جاسان جروب" إلى قائمة المستثمرين العالميين بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، مؤكدًا أن المشروع الجديد يمثل إضافة صناعية نوعية في قطاع الغزل والنسيج، خاصة أن الشركة تمتلك سلسلة إنتاج متكاملة تمنحها قدرة تنافسية عالية من حيث الجودة والإنتاج.  

وأضاف أن اختيار القنطرة غرب الصناعية يعكس ما تتمتع به من جاهزية، وبنية تحتية، وتنافسية في التكلفة، وقرب من الموانئ البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر بما يدعم النفاذية إلى مختلف الأسواق العالمية.
 

جانب من توقيع العقد، فيتو
جانب من توقيع العقد، فيتو

وأشار وليد جمال الدين إلى أن إجمالي عدد المشروعات الفعلية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 48 مشروعًا، على مساحة إجمالية تبلغ 3,258,400 متر مربع، وبإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 1.325 مليار دولار أمريكي، بما يتيح 69,665 فرصة عمل مباشرة. 

وأكد استمرار جهود الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الملابس والمنسوجات، بما يدعم خطط زيادة الصادرات الصناعية المصرية، ويعزز مستهدفات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
 الجدير بالذكر أن شركة "جاسان جروب" تعد من أكبر الشركات العالمية في تصنيع الملابس غير المخيطة، وتدير الشركة منظومة إنتاج متكاملة تشمل الغزل والصباغة والحياكة والتطريز والطباعة والتغليف، إضافة إلى مركز بحث وتطوير متخصص. 

كما تمتلك الشركة اعتمادات دولية مرموقة، وتورّد منتجاتها لكبرى العلامات العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

