وضع حجر أساس مصنع شين مين للزجاج بـ"اقتصادية قناة السويس"

جانب من وضع حجر الأساس، فيتو
شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، مراسم وضع حجر الأساس لمصنع شركة شين مين للزجاج داخل مدينة “سخنة 360”، المدينة الصناعية المتكاملة التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية ضمن نطاق منطقة السخنة الصناعية.  

رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض الفرص الاستثمارية للمؤسسات الأمريكية بالقطاعات المستهدفة

رئيس اقتصادية قناة السويس يواصل جولته الترويجية بواشنطن

أبرز الحضور خلال وضع حجر أساس المشروع 

وذلك بحضور اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والربان أحمد جمال، نائب رئيس هيئة قناة السويس للمنطقة الجنوبية ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وممثلي المطور الصناعي والشركة الصينية، ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 163 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تزيد على 70 مليون دولار عند اكتمال مراحله الثلاث، فيما تبدأ المرحلة الأولى باستثمارات تتجاوز 30 مليون دولار.  

 

جانب من وضع حجر الأساس، فيتو

ويستهدف المصنع إنتاج الأواني الزجاجية ومنتجات البايركس وأدوات المائدة بطاقة تتجاوز 516 مليون قطعة سنويًا، وبما يوفر أكثر من 3,000 فرصة عمل.

مشروعات صناعية نوعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  

ويُعد المشروع من المشروعات الصناعية النوعية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الحالية، خاصة في القطاعات التحويلية والزجاجية، ضمن جهود الهيئة لزيادة القدرة الإنتاجية الصناعية داخل مناطقها المختلفة والتوسع في المشروعات ذات القيمة المضافة التي تخدم السوق المحلية وتدعم خطط التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

جانب من وضع حجر الأساس، فيتو

 بدء تشغيل المرحلة الأولى في يوليو 2026

جدير بالذكر أن عقد المشروع قد تم توقيعه قبل أسابيع قليلة، ومن المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى في يوليو 2026، ليُمثل المشروع إضافة نوعية جديدة إلى مسيرة التطوير الصناعي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويعزز من مكانتها كمنصة جاذبة للاستثمارات الصناعية المتخصصة.
 

