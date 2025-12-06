رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض الفرص الاستثمارية للمؤسسات الأمريكية بالقطاعات المستهدفة

18 حجم الخط

اختتم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، جولته الترويجية في الولايات المتحدة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مؤسسات وشركات أمريكية عاملة في مجالات التنمية الاقتصادية، وحلول الطاقة، وتكنولوجيا الري المتطور، وذلك بهدف تعزيز التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تحركات الجولة اليوم

استهل وليد جمال الدين فعاليات اليوم بالمشاركة في مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة التنمية الاقتصادية لمقاطعة برنس جورج (Prince George’s County Economic Development Corporation).

تم استعراض مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والحوافز المقدمة للمستثمرين، والفرص الواعدة لتوطين الصناعات وتعزيز القدرة التصديرية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تم التأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في كسب ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم وتدعم الانتقال نحو حلول تكنولوجية ومستدامة في القطاعات الصناعية واللوجستية.

اجتماع مع شركة هانيويل

كما عقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع شركة هانيويل (Honeywell)، التقى خلاله بسودهكار جاناكيرامان، رئيس قطاع حلول المباني، وآدم جوينر، نائب الرئيس للمبيعات العالمية، وشملت الزيارة جولة داخل مرافق الشركة للاطلاع على أحدث حلولها في التشغيل الآلي الصناعي، التحول في مجال الطاقة، وأنظمة تخزين الطاقة، وتم بحث فرص التعاون لتطبيق هذه الحلول الذكية والمستدامة داخل الموانئ والمناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز توطين الصناعات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي إطار دعم حلول الري الذكي، عقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع شركة دراجون لاين (Dragon Line) المتخصصة في أنظمة الري بالتنقيط المحمولة، حيث التقى بمونتي تيلر وديميتري فاكولينكو ممثلي الشركة، وتم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في تصنيع نظم الري بالتنقيط المحمولة (Mobile Drip Irrigation) وأنظمة الري المحوري (Pivot)، بما يسهم في تطوير الصناعات المرتبطة بإدارة المياه وتعزيز التكامل مع قطاعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الجدير بالذكر أن الجولة الترويجية لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالولايات المتحدة الأمريكية شملت سلسلة من الاجتماعات مع كبرى المؤسسات والشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة المستدامة، الصناعات الدوائية والطبية، اللوجستيات، الصناعات المتقدمة، والزراعة الذكية.

تم استعراض فرص التعاون وسبل جذب الاستثمارات الأمريكية لتوطين الصناعات، وتطبيق الحلول الذكية والمستدامة في مختلف القطاعات، بما يعكس مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية، ويؤكد دورها في تعزيز التكامل بين مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

