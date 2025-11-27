اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

18 حجم الخط

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم سفراء عدد من دول أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات مع المجتمع الدبلوماسي الدولي وتنمية سبل التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة.

أبرز أعضاء الوفد

وضم الوفد كل من سفراء فنزويلا، المكسيك، جمهورية الدومينيكان، بنما، كوبا، بيرو، غواتيمالا، وذلك بمقر الهيئة بالعين السخنة. ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الهيئة على عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة.

جانب من الزيارة، فيتو

وكان في استقبال الوفد كل من الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج.

عدد من العروض التقديمية

وقد تضمنت فعاليات اللقاء عرضًا تقديميًا مفصلًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يشمل الإمكانيات المتوفرة في أربعة مناطق صناعية رئيسية وستة موانٍ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، إضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة والصناعة.

جانب من الزيارة، فيتو

استعراض الحوافز الاستثمارية

كما تم استعراض الحوافز الاستثمارية المتنوعة داخل المنطقة، بما فيها الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي توفر الوصول إلى الأسواق العالمية.

وعقب ذلك، قام الوفد بجولة تفقدية شملت زيارة المركز اللوجستي لشركة موانئ دبي العالمية داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، ومصنع شين شينغ لصناعة أنابيب حديد الدكتايل داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا- مصر)، وميناء السخنة، إلى جانب زيارة عدة منشآت صناعية داخل نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، شملت شركات "جي بي للحافلات"، و"هيات إيجيبت للمنتجات الصحية"، للتعرف على بيئة العمل والمرافق والخدمات التي توفرها المنطقة لدعم الأنشطة الصناعية والخدمية المختلفة.

