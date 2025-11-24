رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في "الندوة الفرنسية لإدارة المياه والنفايات" بالقاهرة

18 حجم الخط

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، في فعاليات "الندوة الفرنسية لإدارة المياه والنفايات" بالقاهرة، والتي تنظمها منظمة الأعمال الفرنسية "Business France" بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة؛ حيث أدارت الندوة هناء الجوهري- نائب مدير مكتب "Business France" بالقاهرة، بحضور: السفير إريك شيفالييه، السفير الفرنسي لدى القاهرة، وسعيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تعميق التعاون الدولي

وخلال كلمته الافتتاحية كمتحدثٍ رئيسي بالندوة، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التعاون مع الاستثمارات الفرنسية، لا سيما في ظل النجاح الحالي للشركات الفرنسية العاملة بالمواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة مثل شركة سان جوبان، وشركة CMA، مؤكدًا أن تحديات الموارد المائية في مصر تفرض حلولًا غير تقليدية لإتاحة المياه للأنشطة الصناعية داخل الهيئة، وذلك عن طريق مشروعات تحلية مياه البحر، التي تتطلب استثمارات ضخمة، وشراكات عالمية لما تتطلبه من تكنولوجيا متقدمة، وتقوم الهيئة حاليًا بتنفيذ عدد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع كبريات الشركات والمؤسسات الدولية في هذا الشأن.

كما أضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تسعى لجذب استثمارات فرنسية في قطاعات الطاقة الخضراء والصناعات المغذية والمكملة لها، والسيارات والمركبات خاصة الكهربائية، وغيرها من الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، لافتًا إلى أن الهيئة تمتلك المقومات كافة اللازمة لاستقطاب هذه الصناعات، في ظل التكامل بين المناطق الصناعية والمواني، وتوافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي، فضلًا عن النفاذية الكاملة للأسواق العالمية من خلال مواني الهيئة على البحرين المتوسط والأحمر.

