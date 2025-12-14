صينية كوسة بالزبادي والليمون في الفرن، وصفة غير تقليدية للغداء

18 حجم الخط

طريقة عمل صينية الكوسة بالزبادي والليمون، من الوصفات المنزلية البسيطة التي تجمع بين الطعم الشهي والفوائد الصحية، وهي خيار مثالي لكل من يبحث عن وجبة خفيفة على المعدة، مناسبة للغداء أو العشاء، خاصة في أيام الدراسة أو العمل.





تعتمد طريقة عمل صينية الكوسة بالزبادي والليمون على مكونات متوفرة في كل بيت تقريبًا، وتتميز بأنها لا تحتاج إلى مجهود كبير أو وقت طويل في التحضير، إلى جانب قيمتها الغذائية العالية.



الكوسة من الخضروات الغنية بالماء والألياف، ما يجعلها مفيدة للهضم ومناسبة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يسعون لتخفيف الوزن.



أما الزبادي فيُعد مصدرًا ممتازًا للبروبيوتيك والكالسيوم، ويساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة.

ويضيف الليمون نكهة منعشة ولمسة خفيفة من الحموضة التي توازن الطعم وتفتح الشهية.



مكونات صينية الكوسة بالزبادي والليمون

4 حبات كوسة متوسطة الحجم

2 كوب زبادي طبيعي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم ناعم

عصير ليمونة كبيرة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة كمون أو بابريكا (اختياري)

ملعقة صغيرة زعتر أو شبت مفروم (اختياري)

ملعقة كبيرة نشا (اختياري لزيادة تماسك الصوص).

طريقة عمل صينية الكوسة بالزبادي والليمون، خطوة بخطوة

تحضير الكوسة:

تُغسل الكوسة جيدًا وتُقطع إلى شرائح متوسطة السمك أو دوائر حسب الرغبة. يمكن ترك القشر لأنه يحتوي على فوائد غذائية مهمة، كما أنه يحافظ على شكل الكوسة أثناء الطهي.

تشويح الكوسة (اختياري):

للحصول على نكهة أعمق، يمكن تشويح شرائح الكوسة سريعًا في طاسة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون حتى تذبل قليلًا، ثم تُرفع جانبًا. هذه الخطوة اختيارية لكنها تعزز الطعم.

تحضير صوص الزبادي والليمون:

في وعاء عميق، يُخلط الزبادي مع عصير الليمون، الثوم المفروم، زيت الزيتون، الملح، الفلفل الأسود، والبهارات المختارة. إذا رغبتِ في صوص أكثر تماسكًا، يمكن إضافة ملعقة النشا وتقليب الخليط جيدًا حتى يصبح ناعمًا ومتجانسًا.

تجهيز الصينية:

تُرص شرائح الكوسة في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت، ثم يُسكب فوقها خليط الزبادي والليمون مع التأكد من تغطية كل الشرائح بالصوص.

الخبز في الفرن:

تُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، وتُترك لمدة 30 إلى 40 دقيقة، حتى تنضج الكوسة ويتماسك الصوص ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا من الأعلى.

التقديم:

بعد إخراج الصينية من الفرن، تُترك لدقائق حتى تهدأ، ثم تُزين بالقليل من الشبت أو البقدونس وتُقدم ساخنة أو دافئة حسب الرغبة.

صينية كوسة بالزبادي، فيتو

فوائد الوصفة ولماذا تُعد خيارًا صحيًا؟

هذه الصينية تعتبر وجبة متكاملة وخفيفة في الوقت نفسه، فهي قليلة السعرات الحرارية مقارنة بالوصفات المقلية، وغنية بالعناصر الغذائية المهمة. تساعد على الشعور بالشبع دون ثِقل، كما تناسب الأطفال وكبار السن لسهولة هضمها. ويمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، أو تناولها بمفردها كوجبة خفيفة.

في النهاية، صينية الكوسة بالزبادي والليمون في الفرن هي مثال رائع على أن الأكل الصحي يمكن أن يكون لذيذًا وسهل التحضير في آنٍ واحد، وهي وصفة تستحق أن تكون ضمن قائمة الأكلات المنزلية المتكررة.

